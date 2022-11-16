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    Ahmet Ümit: Aşkın kendisi zaten bir masal

    Yazar Ahmet Ümit yeni kitabı olan Bir Aşk Masalı adlı eserini anlattı. Ümit; "Aşkın zaten kendisi bir masal dedi."
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2022 - 11:55
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    Ahmet Ümit: Aşkın kendisi zaten bir masal

    Ahmet Ümit, yeni romanı Bir Aşk Masalı’nda kadına şiddete karşı güçlü bir itiraza imza atıyor.

    Erkek egemen toplum anlayışının değişmesi gerektiğini söyleyen yazar "Aşıksam, seviyorsam karşımdakinin mutlu olmasını isterim. Bencil aşk değil sencil aşk diyebiliriz buna. Sencil aşk yaşanması gerekiyor" diyor.

    Ahmet Ümit: Aşkın kendisi zaten bir masal #1

    "Aşk aslında bir masal"

    İnsanın kusurlarına dair eleştirilerini bir masal içerisinde anlatmayı tercih eden Ahmet Ümit bunun nedenini "Çünkü aşk aslında bir masal. Âşık olduğumuzda hayallere dalıyoruz. Biri çıkıyor karşımıza ve biz ona en güzel, en erdemli, en zeki, en çekici, en şefkatli, dünyanın bütün enlerini yüklüyoruz."

    Ahmet Ümit: Aşkın kendisi zaten bir masal #2

    Sayfa: 256

    Aşka sıfat yüklemek

    "Dolayısıyla elbette bu bir masal çünkü gerçekte böyle bir insan yok, ancak masallarda olur. Sonra bir gün bu ma­sal bitiyor, ‘Öyle değilmiş,’ diyoruz bu sefer. Öyle değil tabii. Sen yüklüyorsun bu sıfatları karşındakine" diye açıklıyor.

     


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