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Ahmet Ümit okurlarıyla buluşuyor
Yazar Ahmet Ümit yeni romanı olan Bir Aşk Masalı'nı imzalamak için okurlarıyla bir araya gelecek.
- Haber Merkezi
- 11.10.2022 - 11:01
- Güncelleme : 11.10.2022 - 11:42
Ahmet Ümit, Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan yeni kitabı Bir Aşk Masalı’nı imzalamak için okurlarıyla buluşuyor.
Ümit, 15 Ekim Cumartesi günü saat: 15.00’te Yapı Kredi Yayınları Beyoğlu Kitabevi’nde olacak.
Sayfa: 256
Bir Aşk Masalı
Bir Aşk Masalı, beş prensin sevda uğruna revan oldukları bir yol ve hal macerası. Kaf Dağı’ndan ıssız çöllere, ücra hanlardan savaşçı kabilelerin çadırlarına, devlerden denizkızlarına, balinalardan devasa yılanlara, cümle tabiatın ve mahlukatın geçiş yaptığı bir hayal perdesi.