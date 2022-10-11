Petrol
94.76
-1.49%
Euro
18.0496
0.11%
Dolar
18.5865
0.05%
Altın
996.46
-0.02%
Borsa
3585
0.08%
Bitcoin
359.873
-0.27%
BTXN Coin
8.15
-8.83%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Ahmet Ümit okurlarıyla buluşuyor

    Yazar Ahmet Ümit yeni romanı olan Bir Aşk Masalı'nı imzalamak için okurlarıyla bir araya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 11.10.2022 - 11:01
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 11:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ahmet Ümit okurlarıyla buluşuyor

    Ahmet Ümit, Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan yeni kitabı Bir Aşk Masalı’nı imzalamak için okurlarıyla buluşuyor.

    Ümit, 15 Ekim Cumartesi günü saat: 15.00’te Yapı Kredi Yayınları Beyoğlu Kitabevi’nde olacak.

    Ahmet Ümit okurlarıyla buluşuyor #1

    Sayfa: 256

    Bir Aşk Masalı

    Bir Aşk Masalı, beş prensin sevda uğruna revan oldukları bir yol ve hal macerası. Kaf Dağı’ndan ıssız çöllere, ücra hanlardan savaşçı kabilelerin çadırlarına, devlerden denizkızlarına, balinalardan devasa yılanlara, cümle tabiatın ve mahlukatın geçiş yaptığı bir hayal perdesi.


    Garsonun pizza şovu, müşterinin yüzünde patladı
    Medya

    Garsonun pizza şovu, müşterinin yüzünde patladı

    Meksika'dan İstanbul'a 1.5 ton uyuşturucu geldi
    3. Sayfa

    Meksika'dan İstanbul'a 1.5 ton uyuşturucu geldi

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!
    Advertorial

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!

    Görüş Bildir