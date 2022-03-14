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    Ailen birlikte yürüdüklerindir: Arkadaşım İçin

    Irmak Zileli'nin yazdığı Arkadaşım İçin, bir dostluk, arkadaşlık ve sevgi kitabı olmak özelliğini taşıyor.
    • Haber Merkezi
    • 14.03.2022 - 09:39
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    Ailen birlikte yürüdüklerindir: Arkadaşım İçin

    Editörlüğünü Semih Gümüş'ün üstlendiği Köprü Kitaplar koleksiyonunun 26. kitabını, Yunus Nadi ve Duygu Asena Roman Ödülleri sahibi Irmak Zileli yazdı. Yaralı bir gencin hayata tutunma ve ailesini arama serüvenini iki arkadaşın ağzından anlatan roman, birbirini dinlemenin ve anlamaya çalışmanın değerini duyumsatıyor, büyüme sancılarını dillendiriyor.

    Önyargıların ve kuşkuların dünyasında, gençliği ayakta tutan en güçlü dayanak olan arkadaşlığı, bambaşka yaşamlardan çıkıp gelen iki gencin bakış açısından yorumluyor.

    Ailen birlikte yürüdüklerindir: Arkadaşım İçin #1

    KİTAPTAN

    "Ezgi önce, Yunus'un yaralı yüzünü resmetmek ister sadece. Ama bu sayede tanımaya başladığı delikanlıyla arkadaş olur. Onu daha bebekken terk etmiş ailesini bulmasında yardım eder Yunus'a. İstanbul'dan Bursa'ya uzanan maceralarında, hiçbir şey sandıkları gibi kolay olmaz. Hem Ezgi'nin anne babasıyla hem de Yunus'un geçmişiyle yüzleşmeleri, aile olmanın anlamı üzerine düşünmeleri gerekir. Dostluğun gücünü keşfeden gençler bazen köşeye sıkışsalar da, sorulara yepyeni cevaplar bulurlar..."

    İletişim için:

    Kitap@ensonhaber.com.tr


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