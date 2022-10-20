Akademisyen Abdulvahap Akıncı'nın Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Tük Milli Kimliği kitabı

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Abdulvahap Akıncı, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Tük Milli Kimliği kitabı, Osmanlı'dan günümüze kadar toplumda yaşanan kimlik sorunlarına eğiliyor.

Kocaeli Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdulvahap Akıncı’nın Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türk Milli Kimliği başlıklı kitabı, Değişim Yayınları'ından okurlarla buluştu.

Günümüzün önemli sorunlarından biri olan kimlik bunalımı ve kimlik tartışmalarına bilimsel bir bakış açısıyla yeni bir perpektif sunma iddiasındaki kitap, yayınlandığı andan itibaren büyük bir ilgi ile karşılandı.

Bilimsel bir çerçevede kaleme alınan kitapta özellikle Türkçe ve Almanca çok geniş bir kaynaktan faydalanılmış ve farklı bakış açılarına yer verilmiştir.

Kimlik, modern dönemlerde üzerinde en çok tartışılan kavramlardan biridir. Modern toplumlarda kendini gittikçe daha fazla göstermeye başlayan kimlik bağlamındaki sorun ve bunalımlar, konu üzerinde çalışmaların yoğunlaşmasına neden oldu.

Türkiye'de kimlik tartışmaları

Türkiye’de de kimlik çerçevesinde tartışmalar devam etmektedir. Bugün ortaya çıkan kimlik sorunlarını doğru anlayıp, çözüm önerileri üretebilmek için, konuya tarihsel bir perspektifte bakmak gerekiyor.

Toplumların kimlik sorunları

Osmanlı Devleti’nin son döneminden özellikle Tanzimat Fermanı sonrasından başlanarak yaşanan değişim ve dönüşümler, bunun gerekçeleri ve ülke içerisinde söz konusu sorunlara dair geliştirilen farklı yaklaşımlar ortaya konmaktadır. Toplumun kimlik bağlamındaki bölünmüşlüğünün kökenleri irdelenmektedir.

Sayfa: 350

Geniş kapsamlı kitap

Kitapta, Kurtuluş Savaşı ve sonrasında ortaya çıkan Cumhuriyet rejimi ele alınmış ve Osmanlı Devleti ile Cumhuriyet arasındaki devamlılık ve kopuş noktaları ortaya konmuştur.

Çok partili döneme kadar olan süreçte ülkede gerçekleştirilen reformlar ve bu reformların gerekçeleri ile halka yansıması ayrıntılı olarak irdelenmiştir.