Akdeniz medeniyetinin Müslüman altın çağının portresi: Müslüman Sicilya’yı Anlatmak Profesör William Granara’nın kaleme aldığı eser; yerli halktan göçebelere, bağlılardan mevalilere, gezgin tüccarlardan alimlere, hacılardan servet sahibi askerlere ve sadakatleri değişken olup pazarlığa açık bulunan siyasi gruplara kadar çeşitli demografik bileşenlere ev sahipliği yapan Sicilya’nın portresini okura sunuyor.

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Müslüman Sicilya’nın hikâyesi, 902 yılında son Bizans kalesinin düşmesiyle başlar ve Norman istilasına kadar, tam iki yüzyıl boyunca devam eder.

Akdeniz medeniyetinin Müslüman Altın Çağı olarak adlandırılan bu dönemi detaylı bir şekilde okurla paylaşan Müslüman Sicilya’yı Anlatmak / Ortaçağ Akdeniz Dünyası’nda Savaş ve Barış, Ketebe Yayınları’ndan okurlarla buluştu.

Kültürel ve sosyo-ekonomik çatışmaların merkezi haline gelen Ortaç Çağ Sicilyası’nın dinamik ve çok katmanlı yapısını inceleyen kitap; okurları, edebi bir dokunuşla, dönemin derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkarıyor.

Beş bölümden oluşan kitabın ilk bölümü bir söylem biçimi olarak tarih yazımını ele alırken özellikle kendi dönemlerindeki olayların mukayyitti olan usta vakanüvislerin çalışmalarını inceliyor. İkinci bölümde tarihsel ve edebi kaynakları noktalayan, birleşik ya da yekpare bir Müslüman Sicilya tahayyülünü rahatsız eden ihanet ya da hainlik klişesi ele alınıyor.

Sayfa: 280

Beş bölümlük kitap

Üçüncü bölümde İslami istilalar sırasında Müslüman valiler tarafından ele geçirilen, el konulan veya ganimet olarak dağıtılan Sicilya topraklarının ve diğer mülklerin statüsüne ilişkin sorulara verilen bir dizi fetva yeniden ele alınırken dördüncü bölümde; gezgin saray şairi, daimi sürgün ve Müslüman Sicilya’nın en meşhur evladı Abdülcebbâr b. Hamdis’e yakından bakılıyor.

Beşinci ve son bölüm ise Norman İstilası sonrası Sicilya’daki Hristiyan-Müslüman ilişkilerinin 12. yüzyıldaki siyasi ve kültürel manzarası inceleniyor.

Yazar kitabının önsözünde şöyle anlatıyor;

“Kitabım, muhtemelen Orta Çağ Arap Müslüman Sicilyası hakkındaki modern araştırmaların nispeten küçük bir kütüphanesi arasında yerini alacaktır. Her ne kadar bilgili okuyucu onların periferik varlıklarını tespit edip

bulabilecek olsa da kitabım öncelikle Romalılar, Bizanslılar ya da Normanlar ile ilgilenmiyor. Tarih yazımı, coğrafya, biyografi, hukuk ve şiir gibi çeşitli türlerdeki Arap yazımına yakından bakıyor ve bu genel alanların, tarihin radar ekranına bir anda giren ve benzer bir aceleyle onu

terk eden bir “devletin” hafızasını nasıl açıkladığını ve koruduğunu değerlendiriyor.”

Önemli döneme ışık tutuyor

Edebiyat tarihçileri, tarih meraklıları, Ortaç Çağ Akdeniz dünyasına ilgi duyan ve Sicilya’nın İslami döneminin izini süren herkes için bir başucu eseri olan çalışma, bu kadim bölgeyi şekillendiren önemli bir döneme ışık tutuyor.

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ergul.tosun@ensonhaber.com