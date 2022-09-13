Akıl sağlığı ve delilik üzerine bir çalışma: Bölünmüş Benlik

Akıl sağlığı ve delilik üzerine bir çalışma: Bölünmüş Benlik

Akıl sağlığı ve delilik üzerine varoluşçu bir çalışma olan Bölünmüş Benlik kitabı, başucu özelliği taşıyor.

20. yüzyılda en çok etki yaratmış psikoterapistlerden R. D. Laing’in başyapıtı sayılabilecek Bölünmüş Benlik, ilk kez yayınlandığı 1960’ta kamuoyunda çığır açmış ve deliliği algılama tarzımızı büsbütün değiştirmişti.

Laing, birlikte çalıştığı hastaların vaka incelemeleri üzerinden psikozun tıbbi bir rahatsızlık değil, bölünmüş bir benliğin, yani içimizdeki iki persona arasındaki gerilimin sonucu olduğunu iddia etmişti.

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Başucu kitabı

Bir yanda sahici, özel kimliğimiz, öte yandaysa dünyaya sunduğumuz sahte, aklı başında benliğimiz. Kişisel yabancılaşma sorununu zengin bir varoluşçu mercekten çözümleyen ve hastayı tedavinin yeniden merkezine yerleştiren Bölünmüş Benlik, psikoterapiyle ilgilenen herkesin başucu kitaplarından biri olmaya devam ediyor.