Petrol
95.09
1.16%
Euro
18.5231
0.40%
Dolar
18.2447
0.16%
Altın
1.012
0.12%
Borsa
3694
1.23%
Bitcoin
410.000
0.42%
BTXN Coin
6.81
0.73%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 22 C

    Akıl sağlığı ve delilik üzerine bir çalışma: Bölünmüş Benlik

    Akıl sağlığı ve delilik üzerine varoluşçu bir çalışma olan Bölünmüş Benlik kitabı, başucu özelliği taşıyor.
    • Haber Merkezi
    • 13.09.2022 - 11:59
    • Güncelleme : 13.09.2022 - 12:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Akıl sağlığı ve delilik üzerine bir çalışma: Bölünmüş Benlik

    20. yüzyılda en çok etki yaratmış psikoterapistlerden R. D. Laing’in başyapıtı sayılabilecek Bölünmüş Benlik, ilk kez yayınlandığı 1960’ta kamuoyunda çığır açmış ve deliliği algılama tarzımızı büsbütün değiştirmişti.

    Laing, birlikte çalıştığı hastaların vaka incelemeleri üzerinden psikozun tıbbi bir rahatsızlık değil, bölünmüş bir benliğin, yani içimizdeki iki persona arasındaki gerilimin sonucu olduğunu iddia etmişti.

    Akıl sağlığı ve delilik üzerine bir çalışma: Bölünmüş Benlik #1

    Sayfa: 272

    Başucu kitabı

    Bir yanda sahici, özel kimliğimiz, öte yandaysa dünyaya sunduğumuz sahte, aklı başında benliğimiz. Kişisel yabancılaşma sorununu zengin bir varoluşçu mercekten çözümleyen ve hastayı tedavinin yeniden merkezine yerleştiren Bölünmüş Benlik, psikoterapiyle ilgilenen herkesin başucu kitaplarından biri olmaya devam ediyor.


    Azerbaycan, Ermenistan'ın amacını açıkladı
    Dünya

    Azerbaycan, Ermenistan'ın amacını açıkladı

    İstanbul'daki taksici, yoldan geçen şortlu kadını çekti
    3. Sayfa

    İstanbul'daki taksici, yoldan geçen şortlu kadını çekti

    Elektrikli araba devi için yatırımın tam zamanı!
    Advertorial

    Elektrikli araba devi için yatırımın tam zamanı!

    Görüş Bildir