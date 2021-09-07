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    Akın Olgun'nun yeni kitabı: El Alem

    Gazeteci ve yazar Akın Olgun’un yaralarıyla farklı ama hepimize az çok tanıdık gelecek şekillerde baş etmeye çalışan kadınları anlattığı yeni öykü kitabı El Âlem raflarda yerini aldı!
    • Haber Merkezi
    • 07.09.2021 - 11:17
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    Akın Olgun'nun yeni kitabı: El Alem

    Teslim bayrağını çekmeyen, direnen ancak toplum tarafından türlü zincirlere vurulan kadınların yaşantılarının anlatıldığı kitapta, bir yandan bir dile, bir odaya, bir eve hapsedilerek kafese konan yaşamlar; diğer yandan boğucu gelenekler arasında kendine nefes alacak küçük sahalar açan kadınların öyküleri okurlarla buluşuyor.

    Akın Olgun, bu üçüncü öykü kitabında yaralarıyla farklı ama hepimize az çok tanıdık gelecek şekillerde baş etmeye çalışan kadınları anlatıyor. Teslim bayrağını çekmeyen, direnen, ama toplum tarafından farklı zincirlere vurulan kadınları.

    YARALARINA HAPSEDİLEN KADINLAR

    Bir dile, bir odaya, bir kafese, bir eve hapsolan kadınları. Yaralarına hapsedilen kadınları. Koca yapılar ve boğucu gelenekler arasında kendine nefes alacak küçük sahalar açan kadınları.

    Akın Olgun nun yeni kitabı: El Alem #1

    Sayfa: 144

    CESARETLENDİREN KİTAP

    Bu hayatların hem tanığı hem sanığı olduğumuzu söyleyen yazar, gerçek hikâyeler anlatmaktan bir an bile vazgeçmiyor ve bilgece bir kabul duygusu barındıran üslubuyla kendi yaralarımıza bakmamız için bizi de cesaretlendiriyor.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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