Alanında uzman 60 isim Çıldırmadan Önce Son Çıkış için bir araya geldi

Alanında uzman 60 isim Çıldırmadan Önce Son Çıkış için bir araya geldi

Destek Yayınları yine ezberleri bozacak bir yayınla okurların karşısına çıkıyor. Daha önce eşi benzeri olmayan bir dergi-kitap kitabevi raflarında yerini aldı: Çıldırmadan Önce Son Çıkış...

Konusunda uzman psikiyatristler, psikologlar, tıp doktorları, beslenme uzmanları, holistik sağlık uzmanları, iletişimciler, hukukçular ve daha pek çok meslek grubundan altmış önemli isim bir araya gelerek elinizden düşürmeden okuyacağınız kapsamlı bir çalışmaya imza attı.

Birbirinden değerli isimlerin yazılarıyla renk kattığı Çıldırmadan Önce Son Çıkış için dünyaca ünlü çizer Kutlukhan Perker de arşivini açtı ve illüstrasyonlarıyla bu kıymetli çalışmadaki yerini aldı.

Ayrıca yetenekli genç çizerlere de her zaman fırsat tanıyacak derginin genel yayın yönetmenliğini Selda Terek üstleniyor.

ALANINDA UZMAN İSİMLER

Her biri kendi alanında öne çıkan isimlerin belirlenen bir tema çerçevesinde yazdıkları bu dergi tipine bookazine deniyor.

İngilizce book (kitap) ve magazine (magazin)’den üretilmiş bir kelime olan bookazine’ler dergi gibi belirli aralıklarda çıksa da kitap gibi istediğiniz zaman ulaşılabilir olacak şekilde değerlendiriliyor.

Sayfa: 200

DUYGULAR VE DEĞERLER

İlk sayısı duygular ve değerler temasıyla yayımlanan derginin yazarları ikinci sayı için söyleyemediklerimiz, itiraf edemediklerimiz, arka bahçelerimiz teması üzerinde çalışmaya başladılar bile!

Ergül Tosun

ergul.tosun@ensonhaber.com