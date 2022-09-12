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    Alessandro Manzoni’nin İtalyanca yazılan ilk tarihi romanı: Nişanlılar

    İtalyancada yazılan ilk tarihî roman olma özelliğini taşıyan Nişanlılar, bu türün seyrini değiştirirken anlattığı ülkenin ruhunu da yakalayabilmiş bir şaheser.
    • Haber Merkezi
    • 12.09.2022 - 16:50
    • Güncelleme : 12.09.2022 - 16:56
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    Alessandro Manzoni’nin İtalyanca yazılan ilk tarihi romanı: Nişanlılar

    Lombardiya’nın 1620’lerde İspanyollar tarafından işgalinin gölgesinde Renzo ve Lucia isimli iki gencin aşkını hikâye eden Nişanlılar, Alessandro Manzoni’nin “Risorgimento” öncesi İtalya’ya, Katolik inancına ve tarihî romana dair fikirlerini ustaca harmanladığı bir başyapıt. Lucia’ya âşık despot Don Rodrigo yüzünden yaşadıkları yeri terk etmek zorunda kalan çift, tutuklanma ve veba gibi türlü badireler atlatır.

    "Bir edebiyat olayı"

    19. yüzyıldaki çağdaş olaylara göndermelerde bulunan, Manzoni’nin senelerce arşivlere kapanarak üzerinde uğraştığı,İtalya’nın ve İtalyanların kusurlarına çekinmeden mercek tutan Nişanlılar, İtalyan nesrinin, İtalyancanın ve hatta İtalya’nın kendisinin yaratıcı unsurlarından sayılabilecek bir edebiyat olayı niteliğini koruyor.

    Alessandro Manzoni’nin İtalyanca yazılan ilk tarihi romanı: Nişanlılar #1

    "O bir İtalyan kahramanı"

    “Manzoni bir İtalyan kahramanı ilan edildiyse ve ülkesinin en büyük vatanseverlerinden biri olarak görülüyorsa, nedeni bu romandır.”


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