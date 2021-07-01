Alev Alatlı'dan Hollywood'un perde arkasını anlatan kitap

Yazar Alev Alatlı Hollywood sinemasının bilinmeyen yönlerini Suç Ortağı Hollywood kitabında anlatıyor.

ABD’de 1950’lerde yaşanan büyük cadı avı”sırasında meslektaşlarını ihbar ederek paçalarını kurtaran solcu bildiğimiz yazarlar kimlerdi? Günümüzün önde gelen düşünce insanlarından Alev Alatlı, yeni kitabıyla okur karşısında. Suç Ortağı Hollywood, sarsıcı bir tarih kitabı.

Sıra dışı bilgiler, fotoğraf ve belgelerle zenginleştirilmiş Suç Ortağı Hollywood adlı bu kitap, Amerika'da sinemanın bilinmeyen bütün yönlerini okurlara katarıyor.

Sayfa: 440





Alev Alatlı

KİTAP NASIL ORTAYA ÇIKTI

Kitabın nasıl ortaya çıktığını Alev Alatlı'dan dinleyelim...

"Birkaç romanıma talip Hollywood senaristinin imla bilmediğini hatta yazdığı metnin imlasını benim düzeltmek zorunda kaldığımı hayretler içinde gördüğümde Hollywood’u oluşturan insan unsurunun liyakatini incelemeye koyulmuştum. Çok iyi oyuncular, sahneler, müzikler vardı, bunları seyretmek elbette etkileyiciydi ama o süreçte esas keşfettiğim başka bir şey oldu: Hollywood, Amerikan endüstrileri arasında en ayrıcalıklı ve imtiyazlı olandı. Neden, çünkü akıl almaz yüksek bütçeli filmler üreten bu yapı, aynı zamanda Amerikan mitini yaratan zihniyetin bir numaralı suç ortağıydı. Politikacılarla, iş adamlarıyla, orduyla, istihbarat teşkilatlarıyla birlikte hareket ediyor, olan biteni onların istekleri ve çıkarları doğrultusunda sunarak tahrip edebiliyor, hasılı sonunda önce kendi halkını, sonra da dünyayı kandırabiliyordu. Savaş çıkarabiliyor, savaşları sonlandırabiliyor, kahramanlar yaratabiliyor, korkaklar, teröristler, hainler saptayabiliyor ve dünyanın ekranda gördüklerine inanmasını sağlayan bir trans hâli yaratabiliyordu."

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhbaer.com