Ali Akay'ın Savaş Ontolojisi kitabında tarihi dersler Prof. Dr. Ali Akay'ın ders olarak okuttuğu Savaş Ontolojisi, kitap olarak yeniden okurlarla... Kitapta tarihi gerçekleri öğrenecek, masalsı bir yolculuğa çıkacaksınız.

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Sosyolog, yazar ve küratör Prof. Dr. Ali Akay, Savaş Ontolojisi adlı kitabını yeni baskısıyla okurlara ulaştırıyor. Savaş Ontolojisi, sosyoloji ve felsefe literatürünün en önemli kalemlerinden Akay'ın Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde 2018-2019’da verdiği aynı başlıklı dersin notlarından oluşuyor.

Teorik olarak tarihin verdiği anlatılardan yola çıkarak savaş meselesini ele alan ve günümüzdeki haliyle kıyaslayan Prof. Dr. Ali Akay, kitapta kullandığı konuşma diliyle de okurlara masalsı bir anlatı sunuyor.

Savaş Ontolojisi, Ali Akay’ın Ayrıntı Yayınları’ndan, Foucault’nun Deliliğin Tarihi kitabının ilk bölümünden yola çıkarak kaleme aldığı Delilik Gemisi kitabının ardından çıkan ikinci kitabı.

Ontoloji ve varlık

Ontolojinin, varlığın düşünülebilirliği olduğunu ifade eden Akay, Schola Ayrıntı Dizisi’den çıkan Savaş Ontolojisi’nde Hegel, Kant, Foucault gibi birçok önemli düşünürün rehberliğinde savaş meselesini ele alırken kitabın ikinci kısmında ise daha çok Carl Schmitt üzerine odaklanıyor.

Ali Akay, kitabı şöyle anlatıyor

"Bu dersleri vermeye başladığımda savaş daha ufukta yoktu. Ancak, Rusya’nın Doğu Avrupa içinde yer alan Ukrayna’ya 24 Şubat 2022’de savaş açmasıyla savaş gerçek olarak çıktı karşımıza. Sanki Nazilerden arınacaktı bu ülke. Halbuki saldırılan ülkelerde milli duygular her seferinde biraz daha yükselmekteydi. Paralı askerlere (Wagner Grubu) ihtiyaç, eski savaşlarda olduğu gibi sürmekte."

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