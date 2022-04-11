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    Ali Bayam'dan Eve Döner İnsan Hep

    Yazar Ali Bayam'ın ilk kitap olma özelliği taşıyan Eve Döner İnsan Hep eseri, kitapseverlerin ilgisiyle karşılandı.
    • Haber Merkezi
    • 11.04.2022 - 16:44
    • Güncelleme : 11.04.2022 - 17:11
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    Ali Bayam'dan Eve Döner İnsan Hep

    Yaklaşık 4 yıldır ‘gregorsamsamsi’ olarak sosyal medya üzerinden kaleme aldığı edebi metinlerle oldukça geniş bir kitleye hitap eden Ali Bayam, ilk kitabı olan Eve Döner İnsan Hep ile okuyucusuna kavuştu.

    Hayy Kitap etiketiyle piyasaya çıkan ve çıktığı gün sosyal medyada dört saatboyunca Türkiye gündeminin birinci sırasında kalan ‘Eve Döner İnsan Hep’, ilk üç günde stoklarını tüketerek; yeni çıkanlar arasındaki çok satanlarda birinciliğini hala koruyor. Yazar Ali Bayam ise bu ilgiye karşılık; "Mottomuz, ‘Çünkü, ev seni göğsüne bastırır.’ cümlesinde gizli. İnsanların tam olarakda ihtiyacı olan budur zaten. Kitapta da belirttiğim gibi ev, yalnızca çatısı ve duvarları olan bir yaşamalanından ziyade; insanın kendi göğüs kafesidir. İnsan en çok kendi içinde huzurlu olur, kendini severve kendine güvenirse hayatın birçok alanında daha güçlü olur. Çünkü gücün kaynağı tam olarakkendisidir. İlk kitabım olan Eve Döner İnsan Hep ile bunu anlatmak istedim ve süreçler doğruanlaşıldığımı gösteriyor." diyor.

    Ali Bayam dan Eve Döner İnsan Hep #1

    Ustalık işi

    İçerisinde herkesin; aşklarından, mutluluklarından, hüzünlerinden, yenilgilerinden ve yanılgılarından hayata dair bir parça bulacağı ve ustaca kaleme alınmış metinlerin olduğu kitapta, doğu-batı edebiyatının adeta bir sentezi olarak incelikle işlenmiş bir eser de yer alıyor.


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