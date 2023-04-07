Ali Bayam'ın Eve Döner Hep İnsan kitabını okuyan okurlar deprem çocuklarını unutmadı Asrın felaketi olarak tarihe geçen 6 Şubat depreminin ardından, yaraların sarılması adına birlik olunan bu günlerde kitapseverler de iş başında… Yazar Ali Bayam'ın Eve Döner Hep İnsan kitabını okuyan okurlar, deprem mağduru çocukları unutmadılar.

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Geçtiğimiz yıl yayınlanan Ali Bayam'ın yazdığı Eve Döner İnsan Hep kitabının okurları da, bu süreçte deprem bölgesine kitap desteğinde bulunarak vatandaşların yanında olmaya çalıştı. Nurdağı, İslahiye ve Hatay’a ulaşan ve bu anlamlı yardım hareketinde operasyon sürecini yöneten okur İpek Dönmez ve arkadaşları anlamlı bir projeye imza attılar.

Deprem bölgesinde kitaba muhtaç çocuklar için Eve Döner Hep İnsan kitabını hazırlayan gençler, deprem mağdurları çocuklarını unutmadılar.

Hepsini bir araya getiren ise çocukları kitapla buluşturmak. Bunun için kolları sıvayan gençler takdir toplayan projeyi hayata geçirdiler. Kitabı hem okudular hem de okutmak istiyorlar. Kitap dağımı ise yarın yapılması bekleniyor.

Proje sorumlusu İpek Dönmez çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi;

"Anlamlı bir etkinlik oldu"

"Depremi yaşamış biri olarak, felaketin boyutunun ve açtığı yaraların büyüklüğünün farkındayım. Elbette her şeyin zamanla düzeleceğine ve eski güzel günlerin bir an önce geleceğine inanıyorum. Fakat bu süreçte, manevi yardımlaşmanın ve psikolojik desteğin önemi de çok büyük... İşte tam da bu yüzden, ‘Eve Döner İnsan Hep’ demek istedik. Bunu, evlerini kaybetmiş onlarca insana bir defa da biz hissettirmek istedik. Çünkü kitabımız zaten, "insanın evi dört duvar değil kendi göğüs kafesidir" mottosu ile yola çıkmıştı ve ben de bir depremzede olarak bunu son zamanlarda fazlasıyla hissettim. Bir grup arkadaş, yazarın biz okurlarına benimsettiği bu fikirden yola çıkarak, kendi içimizdeki gücün varlığını oradaki vatandaşlarımıza da hatırlatmak istedik. Kısa sürede ciddi bir destek talebi gördük ve güzel bir sayıya ulaştık. Bu da bize birçok kalbe dokunma fırsatını verdi. Üstelik kitabımızın çıkış yıl dönümünde böyle anlamlı bir etkinlikte bulunarak, yazar Ali Bayam’a da naçizane bir teşekkür etmiş olduk. Desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederiz.”

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"Korkma ben hep varım"

Ali Bayam, bu kitapta okurlarına, tüm yaşanmışlıklarını kabullenerek kendini sevmeyi öğrenenlerin asıl evinin, insanın göğüs kafesi yani aslı olduğunu anlatıyor ve çok daha içsel bir olgunun anlaşılmasından bahsediyor. Kelimelerin ahengi içerisinde, birini severken insanın, etrafını ve kendini nasıl güzelleştirebileceğine dair detaylara da rastlayacağınız bu kitap size her kelimesiyle sarılıyor ve “Korkma, ben hep varım” diyor.

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