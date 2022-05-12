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    Ali Gürsoy Cimin'in yazdığı Ben Daha Yaşamadım kitabı

    Yazar Ali Gürsoy Cimin, yeni yazdığı kitabında seçtiklerimizi değil, seçtirdiklerini yaşıyoruz diye bizi uyarıyor.
    • Haber Merkezi
    • 12.05.2022 - 10:08
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    Ali Gürsoy Cimin'in yazdığı Ben Daha Yaşamadım kitabı

    Seçme şansı olsaydı, hayata gelmek ister miydi acaba insanoğlu? Ya da seçme şansı olsaydı anne babasını değiştirir miydi? Kim daha iyisini seçmezdi ki? Matematikten daha zor değil aslında yaşam. Zorlaştıran anlamayan insanlar. Anne karnına düştüğünde başlıyor insanın şansı. Kimi kullanıyor kimi de yalpalıyor.

    Bu hikâyede suçlu yok.

    Geçmiş insanın peşini bırakmıyor. Herkes kendine biçilen yolu yürüyor. Kimse kaderine rest çekmiyor. Kimden nasıl doğarsa insanoğlu onu yaşıyor, değiştirmeye çalışmıyor.

    Ali Gürsoy Cimin in yazdığı Ben Daha Yaşamadım kitabı #1

    Sayfa: 440

    İnsanın yanlışları

    Keşke denese! O zaman ne aşk suç, ne kavuşmak hayal ne de başarı insanın sonu olurdu. Bu hikâye aslında hiç de yabancı değil insanoğluna. Biraz sen, biraz ben, biraz da insanın kahrolasıca yanlışları...

    İletişim için:

    Kitap@ensonhaber.com.tr


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