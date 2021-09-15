Ali Karakuş'un yeni kitabı: Yavaş, Hafif, Sakin

Yazar Ali karakuş'un yeni kitabı, Destek Yayınları etiketiyle okurlarla buluştu.

Yaşadığımız çağın getirdiği olanakları her birimiz eşit şekilde kullanamıyor olsak da günümüzde özellikle de eski çağlardaki yoksunlukları göz önünde bulundurduğumuzda iyi koşullarda yaşıyoruz.

Fakat görünürde her şeye sahip olan kişiler bile tam olarak mutlu değil! Peki neden? Eksik olan ne? Gerçekte bizim derdimiz, sorunumuz ne? Yetmeyen ne? Gerçek fakirliğimiz nerede?

İSTEDİĞİMİZİ DÜŞÜNEBİLMEK

Büyük çoğunluğumuz toplumsal yaşamın getirdiği zorunluluklar çerçevesinde şartlanmış, sıkışmış ve olumsuz alışkanlıklar nedeniyle güçsüz düşmüş durumdayız. Günlerimizi can sıkıcı tekrarlar şeklinde yaşıyor, aslında ne istediğimizi bile düşünemez hale geliyoruz.

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OKURLARLA BULUŞTU

Peki, bütün bu yükler, mecburiyetler arasında güzel bir hayat sürmek mümkün mü? Bu kitap işte tüm bu soru ve sorunlarınıza yanıt olabilmek amacını taşıyor. Kendi kendimizi çıkışı yokmuş gibi görünen bir "tatminsizlik ve arayış" sarmalına hapsettiğimizi görmemize yardımcı olmak niyetiyle Ali Karakuş’un kitabı raflardaki yerini aldı.

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com