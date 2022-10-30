Ali Osman Özdemir'den sevginin, iyiliğin, merhametin kitabı: İyiliğin Ardında

Ali Osman Özdemir’in ilk kitabı İyiliğin Ardında arayış içindeki genç okuru iyiliğe teşvik etmek için yazılmış bir deneme kitabı. Özdemir, bu kitabıyla okurlara merhaba diyor.

İlk kez geçtiğimiz ocak ayında yayınlanan ve üçüncü baskısı gerçekleşen, Ali Osman Özdemir'in kaleminden çıkan İyiliğin Ardında, bu çağın, kalbiyle yaşamaya gayret eden; duvarlara, betonlara, bencilliğe, yalnızlığa, hissizliğe inanan değil, iyiliğe, merhamete, tebessüme, selama, vefaya inanan çocukları ile iyilik üzerine konuşmak için kaleme alınmış.

Yazar, kendisini kargaşa içinden hisseden gençlere atıfta bulunuyor. Başka kaygıların, başka yüklerin, başka dertlerin kollarından tutup ayrı ayrı yerlere çektiği bu gençlerin kendilerine ait bir serüvene sahip olmalarının ne kadar güç olduğundan bahsediyor.

"Haydi yabailirsin..."

Kendisinin de bu gruba dâhil olduğunu hisseden yazar, bir şeyleri değiştirmek isteyen fakat kendine ve imkânlarına güvenmeyen, sırtının sıvazlanmasına ihtiyaç duyan gençlere "Haydi, yapabilirsin" demeyi amaçlayarak kaleme aldığı denemelerde aslında kendisini de teşvik etmeye gayret ediyor.

Sayfa: 128

Yeni öykü kitabı da yolda

Şimdi de bir öykü kitabı üzerinde çalışmaya devam eden yazar, İyiliğin Ardında’nın kendisi için ayrı bir yeri olduğunu ifade ediyor.

Yazar Ali Osman Özdemir...

Tadımlık...

Kitabı okumak isteyen okurlar için tadımlık bir bölümü paylaşıyoruz...

"İyilik de biriktirilebilir mesela. Koluna girip yardımcı olduğumuz bir ninenin tebessümü, hafızalara ve gönüllere kaydedilecek en güzel şeydir. Bir köşede sararıp solmaz şükran dolu bir çift göz. Onca eşya yığının hiçbiri, bize edilen bir duanın yerini tutmaz. Hadi bugün perdelerinizi açalım, güneşe bakalım, evimizde ışığı biriktirelim. Bir kediyi doyuralım, parlayan gözlerine bakalım, merhameti biriktirelim. Bir ağaç dikelim, yeşertelim etrafımızı, çiçeklerle bezeyelim, güzelliği biriktirelim. Doğru sözler söyleyelim herkese, bizden emin olsunlar, dürüstlüğü biriktirelim."