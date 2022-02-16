Altan Öktem: Kafka'nın eserlerinde bürokrasi eleştirisi görülür

Gazeteci yazar Altan Öktem, Kafka'nın Şato romanını değerlendirdi. Öktem, Kafka'nın romanlarında bürokrasinin eleştirildiğini söyledi.

Deniz Yüce Başarır’ın sohbetle bilgiyi buluşturan podcast serisi “Ben Okurum”un yeni bölümünde, dünya edebiyatının en gizemli kişiliklerinden biri Franz Kafka ve onun bitmemiş ama edebiyatseverleri yine de kendine bağlamayı başarmış eserlerinden biri olan Şato yer alıyor. Başarır, Kafka’yı ve romanı Şato’yu tam bir Kafka hayranı olan şair, yazar, tıp doktoru Altay Öktem’le konuştu.

Kafka’nın hayatından izlerin, eserlerinin kafa karıştırıcı kurgusuna karıştığı programda, kendinizi ve toplumu sorgulamak için bol bol fırsat bulacak, Şato’dan Kafka’nın ürpertici sesini duyacaksınız.

"ELEŞTİRİ KAVRAMI HAFİF KALIR"

Bölüm konuğu Altay Öktem, "Kafka’nın yapıtları bir bürokrasi eleştirisi gibi görülür ama bence eleştiri kavramı hafif kalıyor. Bürokrasiyi içeriden tiye alan, alaycı, onun absürt taraflarını ortaya çıkartan bir yapısı var eserlerinin,” diyor ve devam ediyor: “Kafka’nın yaşadığı dönemde çok tanınan bir yazar olmasına da imkân yok, çünkü sonrasını yazmış gibi geliyor bana.” Şato için “Şato’yu okurken hep bir sıkışmışlık hissiyle okuyoruz. Feodalizmle modernizm arasındaki geçiş aşamasında sıkışıp kalmış insanı anlatıyor. Yaşadığı dönemle ilgili politik ve toplumsal yapıyı düşündüğümüzde bu yorumu yapabiliriz. Ama psikolojik olarak baktığımızda, ciddi bir varoluş sorunsalına da konuyu bağlamak çok mümkün,” yorumunu yapan Öktem, “Şato bende kontrollü bir huzursuzluk hissi yaratıyor. İçimizdeki boşluk okudukça dolmuyor, artıyor. Kafka’yı ne kadar çok okursanız, varoluşa dair, ya da kendinize dair ya da belki okuma serüveninize dair olan boşluk daha da genişliyor." dedi.