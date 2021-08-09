Altı yeni kitap okurlarını selamlıyor

İthaki Yayınları etiketiyle altı yeni kitap yayınlandı. Ağustos ayında ses getirecek kitaplara birlikte göz atalım.

İthaki Yayınları tarafından raflardaki yerini alan altı yeni kitap, ağustos ayının gözdelerinden oldu. İşte o altı yeni kitap..

Hepinize bol kitaplı haftalar diliyoruz..

Alaycı Kuş

Nebula En İyi Roman Ödülü Adayı

R. U. R. (Rossum’un Uluslararası Robotları)





R.U.R. ise yapay zekânın ve robotiğin modern yazın ve sanatta ilk kez anlamlıca

yer bulduğu, öngörülü bir oyun.

Paris’te Bir Kurtadam

Aymar Galliez’e ait bu raporda, Pitaval ve Pitamont ailelerinin arasındaki lanetli kan davasından başlayıp 1871’deki Paris Komünü günlerine kadar uzanan ve merkezinde karanlık arzularıyla baş etmeye çalışan bir kurtadamın yer aldığı, hem ölüm ve şehvet hem de hüzün ve sefalet yüklü bir öykü anlatılır.

Loki’nin Sözü





Loki’nin Müjdesi’nin devam cildi Loki’nin Sözü’nde Joanne M. Harris, tarihin en oyunbaz tanrısının Dünyaların Sonu’ndan nasıl kaçmayı başardığını, bizim dünyamıza nasıl geldiğini, genç bir kızın bedeninde nasıl hayatta kaldığını ve nasıl hem bu çılgın yeni dünyaya uyum sağlamaya hem de Asgard’ı yeniden var etmeye çalıştığını esprili bir dille, bizzat Loki’nin ağzından anlatıyor

Conan: Cilt 2 (ciltli)

Conan: Cilt 2 ile Conan’ın maceraları sona eriyor.

Yıkıcılık ve Ölüm Dürtüsü

Bireysel ve kitlesel alanda yıkıcılığın ve saldırganlığın çeşitli görünümlerinin kökensel izinin sürüldüğü metinlerin yanı sıra klinik alanda ölüm dürtüsü kavramının yararlılığının tartışıldığı zengin içerikte metinler bir arada sunulmaktadır.

Ergül Tosun

Kitap sayfası içişn iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com