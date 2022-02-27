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    Altı yeni kitapla okuma önerileri

    Kitap raflarındaki yerini alan yeni kitaplardan altısını sizler için hazırladık.
    • Haber Merkezi
    • 27.02.2022 - 10:55
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    Altı yeni kitapla okuma önerileri

    Yeni kitaplar bir bir yayınlanmaya devam ediyor. Şubat ayını da geride bıraktık ve umarım hepimiz için güzel bir okuma ayı olmuştur. Ama durmak yok, okumaya devam. Bunun için yeni çıkan altı yeni kitabı sizler için derledik.

    İyi okumalar dileriz....

    Kiki’nin Cadı Kargosu 1

    Altı yeni kitapla okuma önerileri #1

    Hayao Miyazaki’nin en sevilen filmlerinden birinin uyarlandığı seride küçük cadı Kiki, her on üç yaşına gelen cadı gibi evden ayrılıp tek başına bir sene geçirmek zorundadır. Büyü yapmak konusunda acemi olsa da Kiki’nin çok iyi olduğu bir özelliği vardır: Uçmak.

    Loudun Şeytanları

    Altı yeni kitapla okuma önerileri #2

    1971’de Ken Russell tarafından sinemaya da uyarlanan Loudun Şeytanları, eleştirel ve felsefi yönü ağır basan, kendine has bir kitap.

    Günlerin Köpüğü (Resimli)

    Altı yeni kitapla okuma önerileri #3

    Günlerin Köpüğü gerçekliğin eğilip büküldüğü, şenlenip kedere battığı,
    aşkın en sıradışı biçim ve üslupla ortaya konulduğu bir roman; dünyaya
    çiçek dürbününden bakan bir hikâye.

    Kadının Sesi Yok

    Altı yeni kitapla okuma önerileri #4

    Otobiyografik izler taşıyan ilk romanı Kadının Sesi Yok’ta Etaf Rum, edebiyatın zayıflar ile ezilenler için özgürleştirici gücüne ve gelenekler arasında sıkışıp kalmış günümüz kadınlarının iç çatışmalarına ve özlemlerine incelikle bakıyor.

    Daktilo Nebahat

    Altı yeni kitapla okuma önerileri #5

    Daktilo Nebahat, Suat Derviş’in 1930-38 yılları arasında kaleme aldığı, kadın karakterleri merkeze alan öyküleri bir araya getiriyor. Kariyeri boyunca neredeyse yalnız kadınları yazmış, öykülerine, romanlarına kadın ana karakterler seçmiş Derviş. Dahası yazıları, söyleşileri, röportajları ve anketleriyle de kadınları görünür kılmış. Bu efsane kadın, henüz otuzlu yıllarda tüm bu ezber bozan kadınları yarattığı için sizleri kendisine hayran edecek, henüz etmediyse.

    Okuma Odası

    Altı yeni kitapla okuma önerileri #6

    Tekinsizliğin caddelerinde dolaşan kentli öyküler yer alıyor Onat Bahadır’ın yeni kitabı Okuma Odası’nda.



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