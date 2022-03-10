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    Amazon Best Seller Survıve kitabı Türkçede

    2021 Amazon Amerika'da Best Seller olan Survıve - Büyük Hayat Değişimlerine Uyum Türkçe olarak yayınlandı.
    • Haber Merkezi
    • 10.03.2022 - 09:00
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    Amazon Best Seller Survıve kitabı Türkçede

    Survıve Piero San Giorgia'nın kaleme aldığı ve ekonomik çöküşü de içine alan bir çözüm kitabı. Survıve büyük hayati değişimlerde, savaşlarda, ekonomik ve toplumsal krizlerde nasıl hayattakalabileceğimizi anlatıyor.

    Bugünlerde Rusya-Ukrayna Savaşı'nı  tahmin eden, PieroSan Giorgio bizlere gelecekle ilgili pek çok ön görüyü de sunuyor. Türkiye’de de devam eden tarım, çevre, hayvan hakları tartışmalarına ışık tutacak Survıve daha pek çok konuda kaynak kitabınız olacak.

    Geçmişten bu yana insanlığın geleceğine miras kalan bu endişe verici durumun seyrini değiştirebilir miyiz?

    Sürdürülebilir politikalar üzerine kurulu, bambaşka bir dünya mümkün olabilir mi? Her şeyden önemlisi, bu koşullarda insanlık nasıl hayatta kalabilir?

    Amazon Best Seller Survıve kitabı Türkçede #1

    "BİZİM ÖYKÜMÜZ"

    Yanıtları keşfetmek için şimdi umut dolu bir nefes alalım ve insanlığın öyküsünü, bizim öykümüzü Giorgio’nun dilinde okumaya başlayalım.Pek çok farklı coğrafyada sayısız insanı harekete geçiren Hayatta Kalmak: Ekonomik Çöküş, yolculuğaherkesi davet ediyor.

    İletişim için:

    Kitap@ensonhaber.com.tr


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