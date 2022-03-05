Amerikalı yazar Mark Twain'ın İnsan Nedir? kitabında önermeler

Amerikalı romancı Mark Twain'ın İnsan Nedir? kitabı, yazarın insna ve felsefe üzerinde yazdığı düşüncelerinin toplamıdır.

Twain’in basılmaya hazır hale gelip gelmediğinden bir türlü emin olamadığı İnsan Nedir? anonim olarak yayınlanmış ve yazarın öngördüğü üzere, epey tartışma yaratmış.

Biri genç, diğeri ihtiyar iki adamın sohbeti vasıtasıyla insan hakkında kimilerinin pek de hoşuna gitmeyecek tespitlerin aktarıldığı eser, günümüzde insanın akıl yürütme yetisini anlamak ve konuya farklı bir açıdan bakabilmek isteyen okur için değerli bir kitap.

Düşünebiliyor olmak insanı gerçekten özel kılar mı, kişi nasıl akıl yürütür ve fikir sahibi olur, biliminsanı ya da sanatçı için düşünme süreçleri nasıl işler gibi sorular üzerinden yorgun ve bilge bir ihtiyarın gerçekçiliği ile bir gencin muhalefet olma tutkusu ve romantizmini çarpıştırıyor Twain.

Sayfa: 112

İNSAN NEDİR?

“İnsan nedir?” sorusuna yanıt arayışımız belki de hiçbir zaman son bulmayacak, fakat Twain’in karakterleri kulak vermeye değer...

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