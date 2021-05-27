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    Amor Towles’ten siyah beyaz hikaye: Nezaket Kuralları

    Amor Towles’ın Nezaket Kuralları romanı filmlerden aşina olduğumuz siyah beyaz Manhattan’ı, soluksuz bir kurgu ve çekici karakterlerle yeniden ışıltılı hale getiriyor.
    • Haber Merkezi
    • 27.05.2021 - 13:29
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    Amor Towles’ten siyah beyaz hikaye: Nezaket Kuralları

    New York Times Bestseller listesinde uzun zaman yerini koruyan Moskova’da Bir Beyefendi romanının yazarı Amor Towles’tan bir ilk roman: Nezaket Kuralları...  Walker Evans’ın otuz yıl evvel New York metrosunda çektiği fotoğraflardan oluşan sergiyi gezerken yaşadığı beklenmedik bir karşılaşma Katey Kontent’i şaşırtır:

    Metro vagonunda boşluğa bakan eski bir arkadaşının fotoğrafı… Böylece Katey’nin, yirmili yaşlarındaki ışıltılı New York’a dört mevsimlik geri dönüş hikâyesi başlar: "1938 yılı harika renkleri olan dört kişinin hayatımı fazlasıyla etkiledikleri bir yıl olmuştu."

    Amor Towles’ten siyah beyaz hikaye: Nezaket Kuralları #1

    Amor Towles

    BİR TANIŞMA VE İLGİNÇ OLAYLAR

    Katey ve oda arkadaşı Eve, esrarengiz bankacı Tinker Grey ile 1937 yılının son gecesi Greenwich Village’daki bir caz barında tanışır.

    Bu tesadüfi tanışma ve enteresan sonuçları, Katey’yi Wall Street firmasının sekreter odasından sosyetenin üst basamaklarına ve Condé Nast’ın yönetici ofislerine taşır.

    Büyük Buhran’dan henüz kurtulan New York’un tüm sosyal sınıfları arasında süzülen Katey’nin, parlak zekâsına eşlik eden cesaretinden başka dayanağı yoktur.

    Amor Towles’ten siyah beyaz hikaye: Nezaket Kuralları #2

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    Sayfa: 374

    ZENGİN AYRINTI...

    Son derece modern hissettiren kusursuz bir dönemin anlatıldığı hikâyeye romanlar, sanat eserleri, gece kulüpleri, sokaklar, caz ve birçok zengin ayrıntı eşlik ediyor.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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