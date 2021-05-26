Amy Harmon, okurlarını büyüleyici bir yolculuğa çıkarıyor

Amy Harmon’ın “Sadece Rüzgar Bilir” adlı romanı, Arzu Altınanıt çevirisiyle Yabancı Yayınları tarafından yayımlandı.

Anne Gallagher, yıllarca İrlanda’ya dair hikâyeler dinlemiş ancak o masalsı ülkeye adımını bile atmamıştı.

Büyükbabasının ölmeden hemen önce ona aile tarihi hakkında anlattıkları, artık köklerine kavuşma zamanının yaklaştığına işaretti. Fakat asıl çağrı başka bir yüzyıldan gelmekteydi.

1921’de savaşın eşiğindeki İrlanda, neler yaşanacağını çok iyi bilen biri için bile tekin bir yer sayılmazdı.

ZAMANDA YOLUNU BULMAK...

Kendini birden hem çok tanıdık hem de bir o kadar yabancı insanlar arasında bulan Anne, içine düştüğü zamanda yolunu bulmak zorundaydı. Çünkü bu düğümü çözebilecek tek kişi, henüz yaşamamış olandı.

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KİTAP HAKKINDA GÖRÜŞLER

"Büyüleyici ve uzun süre kalbinizden çıkmayacak bir roman." — Rhys Bowen



"Outlander hayranları bu kitabı asla kaçırmamalı."— Olivia Hawker





Amy Harmon

"MASALSI BİR AŞK"

"Okyanusların ve zamanın ötesine uzanan masalsı bir aşk, tarihin etkileyici bir döneminde hayat buluyor. Amy Harmon’ın anlatımı o kadar güçlü ki bitirene kadar elinizden bırakamayacaksınız."— Helen Bryan



"Amy Harmon, usta kalemi sayesinde okurlarını büyüleyici bir yolculuğa çıkarıyor. 1921 yılında bağımsızlık mücadelesi veren İrlanda’nın hikâyesine destansı bir aşk sızıyor." — Tracey Gravis Graves

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com