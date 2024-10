Haberler



Kitap



An gelir Attila İlhan ölür, o an 10 Ekim 2005'te geldi; kaptan lakaplı şair 19 yıl önce hayatını kaybetti

An gelir Attila İlhan ölür, o an 10 Ekim 2005'te geldi; kaptan lakaplı şair 19 yıl önce hayatını kaybetti Türk şiirinin usta yazar ve şairlerinden olan Attila İlhan 19 sene önce hayatını kaybetti. Şiir severlerin hafızasına kazınan birçok önemli dize yazdı. O, Türk şiirinin kaptanıdır; o Attila İlhan'dır... An Gelir Attila İlhan ölür diyendir. Anısına saygıyla...