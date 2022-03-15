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    Andre Gide’in devasa eseri: Günlükler

    Fransız edebiyatının usta kalemi André Gide’in kurmaca yapıtlarının önüne geçen devasa eseri, neredeyse 60 seneye yayılan bir yazma eyleminin ürünü olan Günlükler, eksiksiz olarak Türkçede.
    • Haber Merkezi
    • 15.03.2022 - 16:47
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    Andre Gide’in devasa eseri: Günlükler

    Ünlü Fransız yazarın dev kitabı artık Türkçede. Dünya ve Fransa edebiyatının usta ismi Andre Gide, sıra dışı kelemiyle her zaman hatırlanacak bir yazar.

    "Şimdi üç aylık kuraklıktan sonra fırtına. Yağmuru bir gösteri gibi izlemek için eve döndüm. Gördüğüm şeyi betimlemeyi sevmiyorum artık; işin tadını kaçırıyor. Yalnızca bakmayı daha çok seviyor, böylece hiçbir şeyi kaçırmadığımı, her görüntünün ona gereksinim duyduğum anda yeniden ortaya çıkacağını biliyorum."

    KİTAP İÇİN NE DEDİLER

    "Bunun tadını daha da çok çıkarmak isterdim. Kısa süre içinde, farklı farklı yaşam biçimlerini tanımak, her birinde bir başkasının özlemiyle kabaran kaygıyı bulmak istiyorum. Dar Kapı”dan içeri girin, Pastoral Senfoni'nin ezgilerini dinleyin, Dünya Nimetleri”nden yararlanın, “Kalpazanlar”ın masasına oturun; Günlük’ü okuyun..."

    Andre Gide’in devasa eseri: Günlükler #1

    "KENDİNİ İYİ İNCELEMİŞ ADAM"

    "Kendini en iyi incelemiş olan adam. Bunun için de en önemli eseri, bence Journal’i, güncesidir"

    Nurullah Ataç

    İletişim için:

    Kitap@esnonhaber.com.tr


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