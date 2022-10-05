Petrol
91.76
-0.04%
Euro
18.4391
-0.58%
Dolar
18.5774
0.03%
Altın
1.02
-1.00%
Borsa
3474
0.00%
Bitcoin
376.326
0.45%
BTXN Coin
10.91
-1.80%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C

    Andreas Steinhöfel'in kaleminden çıkan dokunaklı bir roman: Dünyamın Merkezi

    Ödüllü eserlerinden tanıdığımız Andreas Steinhöfel'in kaleminden çıkan Dünyamın Merkezi, bir delikanlının yetişkin ve olgun bir bireye dönüşme sürecini ele alan çok katmanlı bir oluşum romanı.
    • Haber Merkezi
    • 05.10.2022 - 13:38
    • Güncelleme : 05.10.2022 - 13:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Andreas Steinhöfel'in kaleminden çıkan dokunaklı bir roman: Dünyamın Merkezi

    Yaşadığı yere sığamayan, geçmişinden kaçamayan, geleceğini göremeyen ve tercihlerine yönelik saldırılara karşı kendini savunmaktan başka çıkar yol bulamayan Phil'in darmadağın hayatına geniş bir parantez açan yazar; toplumsal baskıların ve büyüme sancılarının kültür farkı tanımadığını da bir kez daha gözler önüne seriyor.

    Yer yer Yunan mitolojisinden esinlenen girift konusu, sarsıcı kurgusu ve etkileyici üslubuyla okuru daha ilk sayfalarından kıskıvrak yakalamayı başaran kitap; bizi keşiflerimiz, hayal kırıklıklarımız ve yaşama dair seçimlerimiz üzerine sorgulamaya itiyor.

    Okurun zihnini kurcalamak

    Okurun zihnini kurcalamayı seven Andreas Steinhöfel, zamandan ve mekândan bağımsız akan bu derinlikli hikâyesiyle, bizleri dünyalarımızın merkezine inmeye çağırıyor ve Phil'in peşi sıra, kitabın sayfalarının hayli ötesine geçecek bir yolculuğa çıkarıyor.

    Andreas Steinhöfel in kaleminden çıkan dokunaklı bir roman: Dünyamın Merkezi #1

    "Bu güzel bir his"

    ''Ayaklarımın altındaki yer hâlâ sallanıyormuş gibi geliyor ama artık düşmekten korkmuyorum. Bu güzel bir his. Hareket hâlindeki yaşama dair bir his...''


    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!
    Advertorial

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!

    Danimarka Kraliçesi torunları hakkında aldığı karar nedeniyle özür diledi
    Dünya

    Danimarka Kraliçesi torunları hakkında aldığı karar nedeniyle özür diledi

    2022 DGS ek tercih işlemleri ne zaman başlayacak? DGS ek tercihler nasıl yapılır?
    Eğitim

    2022 DGS ek tercih işlemleri ne zaman başlayacak? DGS ek tercihler nasıl yapılır?

    Görüş Bildir