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    Angela Carter'ın Kanlı Oda romanı

    İngiliz romancı Angela Carter'ın Kanlı Oda romanı, fantastik ve gotik edebiyatının önemli özelliklerini taşıyor.
    • Haber Merkezi
    • 07.04.2022 - 12:36
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 13:04
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    Angela Carter'ın Kanlı Oda romanı

    Halk hikâyelerinde ve masallarda karartılıp görmezden gelinen arzular, lanetlenmiş dişil enerji ve kadın cinselliği; Kanlı Oda'da Angela Carter'ın fantastik, gotik ve büyülü gerçekçi dokunuşlarıyla tıpkı bir prizmadan yansırcasına ışıyor.

    Mitlerdeki feminist eleştiriye tabi tutulan toplumsal cinsiyet kalıpları yalnızca içerikçe değil, biçem ve karakterler bağlamında da tersyüz ediliyor: Kırmızı Başlıklı Kız, Çizmeli Kedi, Mavi Sakal, Güzel ve Çirkin, Pamuk Prenses, Kont Drakula...

    Angela Carter ın Kanlı Oda romanı #1

    Sayfa: 184

    Sonsuz köprünün temelleri

    Carter, her birini yapı söküme uğratarak Brontë Kardeşler'den ve Poe'dan aldığı ilhamla, kadın yazınında çığır açan Jeanette Winterson, Margaret Atwood ve Clarissa Pinkola Estés'e uzanan sonsuz bir köprünün temellerini atıyor. Beyaz atlı prensler eyerlerinden çoktan düştü; ve sözü kadınlar aldı...

    İletişim için:

    Kitap@ensonhaber.com.tr


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