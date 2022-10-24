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    Ankara Kitap Fuarı'nda yazar ve okur buluşması

    Ankara Kitap Fuarı'nda yazarlar okurlarıyla buluştu. Kitapseverler sevdiği yazarlara kitaplarını imzaladı.
    • Haber Merkezi
    • 24.10.2022 - 10:10
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    Ankara Kitap Fuarı'nda yazar ve okur buluşması

    ATO Congresium'da bu yıl 18'incisi düzenlenen Ankara Kitap Fuarı'nda, yazarların imza günü ve söyleşilerin yanı sıra panel ve şiir dinletileri de düzenleniyor.

    Bu kapsamda, kitapseverler, yazarlarla bir araya gelme ve kitaplarını imzalatma imkanı buluyor.

    Ankara Kitap Fuarı nda yazar ve okur buluşması #1

    Son tarih 30 Ekim

    Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği fuar, 30 Ekim Pazar sona erecek.


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