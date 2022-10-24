Ankara Kitap Fuarı'nda yazar ve okur buluşması

Ankara Kitap Fuarı'nda yazarlar okurlarıyla buluştu. Kitapseverler sevdiği yazarlara kitaplarını imzaladı.

ATO Congresium'da bu yıl 18'incisi düzenlenen Ankara Kitap Fuarı'nda, yazarların imza günü ve söyleşilerin yanı sıra panel ve şiir dinletileri de düzenleniyor.

Bu kapsamda, kitapseverler, yazarlarla bir araya gelme ve kitaplarını imzalatma imkanı buluyor.

Son tarih 30 Ekim

Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği fuar, 30 Ekim Pazar sona erecek.