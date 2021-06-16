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    Ankara Kitap ve Sahaf Fuarı başladı

    Ay sonuna kadar kitapseverleri ağırlayacak Ankara Kitap ve Sahaf Fuarı'na 80'i aşkın yayınevi ve sahaf katılıyor.
    • AA
    • 16.06.2021 - 13:40
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    Ankara Kitap ve Sahaf Fuarı başladı

    Ankara Kitap ve Sahaf Fuarı, kitapseverlere kapılarını açtı. Eylül Fuarcılık tarafından 16-30 Haziran'da Armada Alışveriş Merkezi açık otopark alanında düzenlenen fuara, 80'i aşkın yayınevi ve sahaf katılıyor.

    İmza günleri ve çeşitli etkinliklerin de olacağı fuar, hafta içi ve hafta sonu, pazar günleri hariç 10.00-21.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

    Ankara Kitap ve Sahaf Fuarı başladı #1

    EL SANATLARI VE HEDİYELİK EŞYA DA VAR

    Kitap fuarıyla Uluslararası El Sanatları ve Hediyelik Eşya Fuarı da açıldı. Yerli ve yabancı 100'ün üzerinde firmanın yer aldığı fuarda, yöresel ürünler ile İran, Özbekistan, Senegal, Mısır ve Kırgızistan'a özgü el sanatları sergilenecek.

    Ankara Kitap ve Sahaf Fuarı başladı #2

    Ankara Kitap ve Sahaf Fuarı başladı #3

    Ankara Kitap ve Sahaf Fuarı başladı #4

    Ankara Kitap ve Sahaf Fuarı başladı #5

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