Anlayarak kitap okumak, anlamadan okumaktan daha iyidir

Kitap okumayı severiz ama bunu bazen sırf okumak için yaparız. Yani okuduğumuzu pek anlamıyoruz. Bunun için anlayarak okumak, anlamadan kitap okumaktan daha evladır.

MEB tarafından yayımlanan Milli Eğitim Dergisi’nin 2020 yılı 226. Sayısında yer alan Ortaokul Öğrencilerinin Problem Çözme ve Problem Oluşturma Becerilerinin İncelenmesi adlı çalışma, bazı öğrencilerin okuduklarını doğru olarak anlayamadıkları için problemleri çözemediklerini ortaya çıkarmıştı.

Okuduğunu anlamayan bir öğrenciden daha çok kitap okumasını istemek hiç de anlamlı değil. Bir öğrenci öncelikle bir kitabı nasıl okuması, nasıl anlaması ve yorumlaması gerektiğini öğrenmeli.

katmanları ayırt edebilmek

Kitabın içindeki katmanları ayırt edebilmeli. Kuşkusuz bu çözümlemelerle birlikte okuduğundan da zevk alabilmeli. Okuduğunu anlamadan yüzlerce kitap okumaktansa, anlayarak tek bir kitap okumak yeğdir.

Anlayarak okumak

Bir paragrafı anlayarak okumak, bir matematik problemi çözmeye benzer. Nasıl problemin çözümünde öğeleri değerlerine göre kullanma, aralarındaki ilişkiyi doğru kurma bir zorunluluksa, paragrafı oluşturan sözcükleri de doğru algılama, birbirleriyle ilişkilerini bulma, yansıttıkları düşünceyi ve düşünsel düzeni görme de öylesine bir zorunluluktur.