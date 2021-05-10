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    Anne adayları için Gebeliğe Dair Her Şey kitabı

    Op. Dr. Esra Çabuk Cömert'in kaleme aldığı Gebeliğe Dair Her Şey kitabı raflarda yerini aldı. Kitap, anne adayları için rehberlik ediyor.
    • Özel İçerik
    • 10.05.2021 - 15:34
    • Güncelleme : 10.05.2021 - 15:37
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    Anne adayları için Gebeliğe Dair Her Şey kitabı

    Hamilelik ile aileye yeni bir ferdin katılması sürecindeki hazırlıklar yaşamın en heyecanlı ve titizlikle takip edilen süreçleridir. Gebeliğe Dair Her Şey kitabında aile ve bebeğin birlikte çıktıkları bu yolda onları neler beklediği her yönüyle ele alınıyor.

    Bebeğin gelişimine, anne vücudunda ve psikolojisinde olan değişimlere, hamilelikte yaşanabilecek risklere hafta hafta yer verilen kitapta Op. Dr. Esra Çabuk Cömert anne bebek sağlığını korumayı hedefleyerek bu en özel yolculukta ailelere eşlik ediyor.

    Anne adayları için Gebeliğe Dair Her Şey kitabı #1

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    Sayfa: 592

    REHBER NİTELİĞİ TAŞIYAN KİTAP

    Kitabın oluşum aşamasında kendisi de gebelik sürecinde olan Cömert, annelerin ihtiyaçlarını bizzat analiz ederek, akıllardaki soru işaretlerine karşı rehber niteliğinde bir kitap hazırladı.

    Cömert, bu kitabında gebeliğe, bebeğin gelişimine ve doğum sonrası lohusalık dönemine dair bilgi vermenin dışında annelere haftalık sağlıklı tarifler veriyor ve hamilelikte yapılabilecek egzersizler hakkında yol gösteriyor.

    Yazar toplumda yaygın olarak bilinen ve gerçeklik değeri olmayan hamilelik inançlarına karşı da anne adaylarını uyarıyor.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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