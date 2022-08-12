Anne Griffin’in çarpıcı romanı: Sözler Tükendiğinde

İrlandalı yazar Anne Griffin’in ilk romanı olmasına rağmen gözlem gücü ve ustaca hikâye anlatımıyla tüm dünyada çok büyük övgüler alan ödüllü ilk romanı Sözler Tükendiğinde...

İrlandalı yazar Anne Griffin’in ilk romanı olmasına rağmen gözlem gücü ve ustacahikâye anlatımıyla tüm dünyada çok büyük övgüler alan ödüllü ilk romanı SözlerTükendiğinde, şimdi Türkçede..

Sözler Tükendiğinde, ömrünün son demlerine gelmişken bir barda, hayatını tanımlayan beş kişiye kaldırdığı beşka dehle hayatını özetleyen Maurice Hannigan’ın sıcak, hüzünlü ve zaman zaman gülümseten hikayesi…

Tüm pişmanlıkları, kayıpları, düşmanlıkları, aşkları vezaferleriyle hayatını anlatan Hannigan’ın hikâyesi, yüreğinize dokunacak.

Hayatta seçim yapmak

Hayatınızı özetleyecek beş kişi seçmeniz gerekse kimleri seçerdiniz? Her birine kadehkaldıracak olsanız onlara ne söylerdiniz? Ve sözler tükendiğinde, kendinizle ilgili nelerifark ederdiniz? Seksen dört yaşındaki Maurice Hannigan, İrlanda’da küçük birkasabadaki büyük bir otelin barında oturuyor.

Tek başına kalmak

Her zamanki gibi tek başına ama bu gece başka… Beş farklı içki ısmarlayan Maurice Hannigan her biriyle, kendisi için hayati önem taşıyan bir kişiye kadeh kaldırıyor:

Ağabeyi, kızı, baldızı, oğlu ve karısı…

Yürekleri ısıtanbu güçlü anlatımda Maurice Hannigan’ın sesi, sözler tükendikten sonra bile uzun süre sizinle kalacak.