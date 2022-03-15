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    Antalya 4.Kepez Kitap Fuarı sona erdi

    Oku temasıyla kapılarını açtığı 4. Kepez Kitap Fuarı, 10 gün boyunca kitapseverlerle buluştu.
    • İHA
    • 15.03.2022 - 09:28
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    Antalya 4.Kepez Kitap Fuarı sona erdi

    Kepez Kitap Fuarı, Antalyalılardan büyük ilgi gördü. Bu yıl ‘Oku’ temasıyla 4-13 Mart tarihlerinde kapılarını kitapseverlere açan 4. Kepez Kitap Fuarı, kitapseverlerle buluştu.

    Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde 400’den fazla yayınevinin binlerce kitap, kaynak ve eserleri ziyaretçilere sunuldu. Kepez Kitap Fuarı, okur-yazar buluşmasıyla da 200’den fazla yazarı okurlarla buluşturdu.

    Antalya 4.Kepez Kitap Fuarı sona erdi #1

    KİTABA KOŞTULAR

    Yazarların imza günlerinde uzun kuyruklar oluştu, söyleşilerde ise salonlar doldu taştı. 4. Kepez Kitap Fuarı’nda her yaş grubuna uygun kitap seçenekleri de bulununca, 7’den 70’e her kesim 10 gün boyunca Mimar Sinan Kongre Merkezi’ndeki Kepez Kitap Fuarı'na geldi.


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