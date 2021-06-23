Anthony Gottlieb'sın Aydınlanma Rüyası: Modern Felsefenin Yükselişi

VakıfBank Kültür Yayınları Aydınlanma Rüyası: Modern Felsefenin Yükselişi isimli eseri Türkçede ilk kez yayınlıyor.

Düşünce tarihçisi Anthony Gottlieb kitapta, filozofların tartışmalarıyla gelişen zihin devrimini incelerken, ahlak felsefesi, toplumsal düzen ve dinsel yaşam düşüncesinin dönüşümünü değerlendiriyor.

VakıfBank Kültür Yayınları’nın (VBKY) Türkçede ilk kez okurla buluşturduğu Aydınlanma Rüyası: Modern Felsefenin Yükselişi, yaklaşık 150 yıllık bir dönemi filozofların görüşleriyle ele alıyor.

İngiliz fikir tarihçisi Anthony Gottlieb kitabında, 2 bin 500 yıllık bir geçmişe sahip Batı düşüncesinin Rönesans’tan sonraki ikinci büyük entelektüel süreci olan Aydınlanma Çağı’nı değerlendiriyor.

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Sayfa: 348

ZİHİN DEVRİMİ

Gottlieb, filozofların tartışmalarıyla Avrupa’nın kültürel ikliminde nasıl büyük bir zihin devriminin başlayıp geliştiğini anlatırken Descartes, Hobbes, Leibniz ve Voltaire gibi düşünürleri yaşamlarından fikirlerine kadar inceliyor.

Anthony Gottlieb

150 YILLIK KESKİN BİR DÖNEM

Türkçe çevirisini Cansen Mavituna’nın yaptığı kitapta Gottlieb, Batı felsefesi külliyatının, her birinin 150 yıl süren kısa ve keskin iki patlamayla ortaya çıktığını belirtiyor. Gottlieb, "Bunlardan ilki Sokrates, Platon ve Aristoteles’in yaşadığı Atina’da, M.Ö. 5. yüzyılın ortasından 4. yüzyılın sonlarına dek sürdü. Din savaşlarının ardından Galileo biliminin yükselişe geçtiği sıralarda Kuzey Avrupa’da yaşanan ikinci dönemse 1630’lardan 18. yüzyılın sonlarındaki Fransız Devrimi’nin arifesine kadar devam etti. Bu nispeten kısa süren döneme, Descartes, Hobbes, Spinoza, Locke, Leibniz, Hume, Rousseau ve Voltaire damgasını vurdu." sözlerini kaydediyor.

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com