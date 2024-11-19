Antik öğretilerin modern yaşam üzerindeki etkileri ve içsel bilgelik

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Batıni Gelenek, Antik Mısır’dan Tibet’e, Antik Yunan’dan Hint mistisizmine uzanan geniş bir perspektifte Batı ve Doğu’nun ezoterik geleneklerine ışık tutuyor.

Hermetik öğretiden Gnostik öğretilere, Sanskrit metinlerinden tasavvufa kadar uzanan bu öğretilerle okurlar, ruhsal arayış, kendini bilme ve içsel yolculuk konularında ilham bulacak.

Batıni Gelenek, doğu ve batı geleneklerini karşılaştırarak, kadim uygarlıkların bilgi ve bilgelik kavramlarına bakış açılarını sunuyor.

Yazar, farklı kültürlerde ortaya çıkan sembol, ritüel ve düşünsel öğelerin içsel anlamını açığa çıkarırken, insanın kendini bilme serüveninde rehber niteliğinde bilgiler sunuyor. Metin Bobaroğlu’nun usta kalemi, bu derin felsefi meseleleri, herkesin anlayabileceği bir üslupla okurlara aktarıyor.

DÜŞÜNCE VE SÖYLEMLER

Batı söylemi, düşünce disiplinlerini kendi yorumlarıyla sınırlamakta ve günümüz dünyasında ancak buna bağlı bir öğrenme olabileceğini, diğer ulusların kendi içyapılarından kendi disiplinlerini çıkaramayacaklarını ileri sürmektedir.

Sayfa: 128

KAVRAMSAL BİR YOLCULUK

Bu kitapta okuyacaklarınız, Batı düşünce disiplinlerinin oluşturduğu bu tür duvarlara karşı bir eleştiri niteliği taşımaktadır.

Batıni Gelenek, kavramsal bir yolculuğu izleyerek Batı’nın kendi düşünce disiplinleri için koyduğu başlangıç noktası olan Antik Yunan uygarlığından geriye doğru gidiyor. Antik Mısır’da ezoterik/batıni hermetik öğretinin uygulandığı zamanlardaki “aydınlanma” çalışmalarından yola koyuluyor.

Yazar Metin Bobaroğlu

İNSAN OLMANIN ONURU

Oradan Doğu dünyasına, Tibet, Hindistan, Çin ve İran’a uzanıp, tapınak içlerine sızıyor. Türklerin geçmişine giderek, okuru sürükleyici bir yolculukla Anadolu’ya getiriyor. Tarih bilinciyle, kültürel kimliği yeniden kurarak, buradan hareketle evrensel insan olmanın onuruna dikkat çekiyor.