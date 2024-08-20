Antik Yunan'dan günümüze felsefenin yolculuğu Felsefe tarihinin Antik Yunan'dan günümüze uzanan yolculuğunu ele alan ve her bir cildinde çağının ruhunu etkilemiş düşünürlerin imzasını taşıyan Felsefe Tarihi serisi kitapları, felsefenin eşsiz yolculuğunu anlatıyor.

Haber Merkezi

"Bana felsefe yapma." dendiği bir yerde felsefeden ne kadar bahsedilir ayrı bir tartışma konusu elbette. Felsefe Tarihi kitabı, Antik Yunan'dan günümüze kadar süregelen felsefe öğretilerini bir bir inceliyor. Felsefe okumayı seven, bununla yakından ilgilenen kitapseverler için önemli bir kaynak olma özelliğini taşıyor. Okurları sıkmamak için yedi ciltten oluşan bu seriden sadece bir kitabı örnek olarak verdik.

21. yüzyılın en büyük entelektüellerinden yazar, düşünür ve eleştirmen Umberto Eco ile Felsefe Tarihi alanındaki çalışmalarıyla tanınan akademisyen Riccardo Fedriga tarafından hazırlanan Felsefe Tarihi serisi, felsefenin başlangıcından günümüze kadar uzanan geniş bir zaman dilimini ele alıyor.

Her bir cilt ile farklı dönemlere veya felsefi akımlara mercek tutan Felsefe Tarihi serisi, felsefenin kuramsal gelişimi incelemenin yanı sıra farklı disiplinlerle ve yaşam kültürüyle etkileşimini de inceliyor.

Okurlar için hayatın birçok alanını ve dinamiğini felsefe ile buluşturan seri, akademik nitelikte bir çalışma olmasına rağmen geniş bir okuyucu kitlesine hitap ediyor.

Sayfa: 328

Ünlü yazar ve düşünür Umberto Eco şöyle diyor;

FELSEFE NEDEN YUNALARDA BAŞLADI SORUSU

“Felsefe tarihinin Yunanlarla başlamasının kültürel bir nedeni var. Batı dünyasının düşünce biçimini şekillendiren Yunan düşüncesidir ve yaklaşık üç bin yıldır nasıl düşündüğümüzü anlamak için Yunanların ne düşündüğünü anlamak zorundayız.



Batı düşüncesinin tamamı yanlış olsa bile, nereden geldiğimizi ve ne olduğumuzu anlamamız için o düşünce hakkında bilgi sahibi olmalıyız.



Aksi takdirde öğrencilere Yunan mitolojisini incelemenin bir âlemi olmadığını, çünkü bir yığın hayal ürününden başka bir şey olmadığını söylemiş oluruz, o zaman da Homeros ile Vergilius’un neden söz ettiğini anlamalarını engellemiş oluruz.”

ÇEŞİTLİ ÖĞRETİLER IŞIĞINDA FELSEFE

Klasik felsefenin Hellenistik döneminin genelde Aristoteles’in MÖ 322’deki ölümüyle başladığı ve Ptolemaios hanedanının son Mısır kraliçesi Kleopatra’nın MÖ 30’daki ölümüyle sona erdiği söylenir. Hellenistik çağda daha gelişmiş bir felsefi okul fikri ortaya çıkar.

Doğadaki güç ve yasalara duyulan ilgi de Rönesans’ın, bir önceki yüzyıldan miras aldığı konulardandır. Diğer yandan, duyular doğal olguların gözlemlenmesinde bariz bir üstünlüğe sahiptir.