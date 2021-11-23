Antoine de Saint-Exupery'in dünya çapında ses getiren kitabı: Küçük Prens

Fransız yazar Antoine de Saint-Exupery'in çok okunan ve beğenilen masal kitabı Küçük Prens; bilinmezliği, heyecanı, sevgisi, yalnızlığı, kavuşma özlemi ve hayatın yalın gerçeklerini anlatmaktadır.

Dünyanın en çok satan ve okunan kitaplarından biri olan Küçük Prens, günümüzde bile değerinden bir şey kaybetmedi.

Eserde, bir çocuğun gözünden büyüklerin dünyası anlatılır. Sahra Çölü'ne düşen bir pilotun Küçük Prens ile karşılaşması ile başlayan kitap, 27 bölümden oluşuyor.

Özellikle Küçük Prens'in yurdundan ayrılıp altı ayrı gezegene yaptığı gezileri anlatan bölümlerde, bazı tipik yetişkin yaşam biçimlerinin eleştirisi yapılır.

BİLİM ADAMININ BİLİM ANLAYIŞI

Bu geziler arasında kralın gezegeni, otorite tutkusunu; sanatçının gezegeni, kendini beğenmişliği ve sanatçının toplumla yitirmiş olduğu iletişimsizliği; sarhoşun gezegeni, umutsuzluk ve buna dayanan unutma isteğini; iş adamının yaşadığı gezegen, amaçsız sahip olma tutkusunu; fenercinin gezegeni anlamsız ve sorgulamaksızın yerine getirilen görev duygusunu; coğrafyacının yaşadığı gezegen ise bilimi kimin için yaptığını unutan bilim adamını ve bilim anlayışını sembolize eder.

Sayfa: 96

MODERNİTENİN ETKİLERİ

Yazar, New York'ta bir otel odasında kaleme aldığı bu hikayenin çizimlerini de yapmıştır. Exupéry, hem çizimleri hem de hikayeleri bir çocuk kitabı gibi kurgulamış olsa da bu kitap, onun moderniteye ve II. Dünya Savaşı'nın etkilerinin sürmekte olduğu topluma eleştirisini ifade ettiği bir kitap olarak da değerlendiriliyor.

Öte yandan, yetişkinlerin çoğu kez çocuksu bakış açısını yitirdiği ve çocuklara karşı yaptıkları hatalar büyük bir ustalıkla işlemiştir. Çoğu kez gözlerin gerçeği göremediği, kalp ile aramanın mesajı yer almaktadır…

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