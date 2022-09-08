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- Anton Çehov öykücülüğünde doruk noktası: Nişanlı Kız
Anton Çehov öykücülüğünde doruk noktası: Nişanlı Kız
- Haber Merkezi
- 08.09.2022 - 11:27
Çehov’un 1896-1903 arasında yazdığı öykülerden oluşan Nişanlı Kız, Rusya’nın gerek taşra gerekse kent hayatına unutulmaz karakterler ve sahnelerle eğiliyor.
Karla gübrenin birbirine karıştığı çamur içindeki Rus kasabalarında ilerleyen at arabaları, ölgün bir fenerin aydınlattığı bir şalupa, akordeon sesiyle çınlayan meyhaneler, rüşvet alarak zenginleşen taşra memurları, genç yaşta evlenen kadınların uğradığı hayal kırıklıkları Çehov’un radarına girerken Rusya, büyük ve küçük hikâyelerin iç içe geçtiği destansı bir coğrafyaya dönüşüyor.
Sayfa: 431
Çehov öykücülüğünde doruk noktası
Çehov öykücülüğünde doruk noktası olan Nişanlı Kız, ustaca hazırlanmış bir geç dönem seçkisi.
Kitap hakkında görüşler
"Anton Pavloviç’in öykülerini okurken havası dupduru, hüzün dolu bir sonbahar gününde hissedersiniz kendinizi.”
Maksim Gorki
“Çehov, sözün ağırlığına verdiği değerden ötürü şatafatlı, yapmacıklı sözcüklere büyük tepki gösterirdi.”
İvan Bunin