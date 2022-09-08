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Anton Çehov öykücülüğünde doruk noktası: Nişanlı Kız

Anton Çehov öykücülüğünde doruk noktası: Nişanlı Kız

Rus ve dünya edebiyatının öne gelen yazarlarından olan Anton Çehov'un Nişanlı Kız adlı öykü kitabı, yazarın ustalığının doruk noktası olarak adlandırılıyor.