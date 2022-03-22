Anton Çehov'un Aşk Üzerine romanı

Rus yazar Anton Çehov'un Aşk Üzerine kitabı, yazarın aşk, sevgi ve sadakat üzerinen düşüncelerini içeriyor.

Aşk Üzerine, büyük usta Anton Çehov’un olgunluk döneminde kaleme aldığı üç harikulade öyküden oluşan bir dizi. Bağımsız da okunabilen öyküler, ortak temalar ve anlatıcı karakterler üzerinden birbirine bağlanıyor. Üçlemenin ilk öyküsü “Kılıflı Adam”, dar görüşlülük üzerine trajikomik bir anlatı.

En iyi havalarda bile sırtında kalın bir palto, ayağında lastikler, elinde şemsiye ile dolaşan; düşüncelerini de bir kılıfın içine saklamaya çalışan öğretmenin portresi, Çehov’un mutsuz geçen lise yıllarından esintiler taşıyor.

MUTLULUK ÇIKARMA HİKAYESİ

“Bektaşiüzümü” yine bir kozanın içine sıkışıp kalma, üstelik de bundan kendi payına mutluluk çıkarma hikâyesi. Kitaba adını veren son öykü “Aşk Üzerine”, hayata anlam kazandıran aşkın değeri üzerinde düşünmeye davet ediyor bizi...