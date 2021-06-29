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- Ara verilen kitap, kişiyi okumaktan soğutuyor
Ara verilen kitap, kişiyi okumaktan soğutuyor
- Haber Merkezi
- 29.06.2021 - 10:34
- Güncelleme : 29.06.2021 - 10:45
Yapıln okur- kitap araştırmasına göre uzun süre okunmayan kitaplar, kişiyi o eserden soğutabiliyor. Çözüm ise basit: Her gün düzenli okumak...
Bir insanın okuması gereken sayfa sayısı günlük en az 50 olmalıdır. 50 erişilebilecek çok basit bir hedeftir ve düzenli olarak yaptığınız zaman okuma alışkanlığını çok rahat kazandırabilir.
50 SAYFA OKUMA ŞARTI
Her gün 50 sayfa yaklaşık 50 dakika kitap okumak sizi asla yormayacak ve bıktırmayacaktır.
DÜZENLİ OKUMANIN ÖNEMİ
Düzenli kitap okumayan okurlar okuduğu kitaptan da zamanla sıkılır. Birkaç gün ara verdiklerinde bir daha kitabı ellerine alıp okumak istemezler.
Bunun önüne geçmek için yapmanız gereken tek şey, düzenli kitap okumaktır. Çünkü her gün düzenli kitap okuyan biri, kısa sürede kitabı bitirebiliyor.
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com