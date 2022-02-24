Ardahan'da köy bakkalı kitap yuvası oldu

Ardahan'ın Meşedibi köyündeki bakkalda öğrenciler, öğretmenler ve köylüler, günün belirli saatlerinde bir araya gelerek kitap okuyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün hayata geçirdiği "Ardahan Her Fırsat ve Ortamda Hayat Boyu Okuyor" kampanyası kapsamında Meşedibi köyündeki gönüllü öğretmen ve köylüler, köy bakkalına kütüphane kurmak için çalışma başlattı.

Gönüllüler, iş yeri sahibinin de iznini aldıktan sonra sebze kasası ve sepet gibi atık malzemelerden yaptıkları raflara ellerindeki kitapları yerleştirdi.

Günün belirli saatlerinde köy bakkalında bir araya gelen öğretmenler, öğrenciler ve köylüler, burada sobada demledikleri çay eşliğinde kitap okuyor.

Çalışmayı görmek için köye giden İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut da birlikte kitap okuduğu öğretmen ve vatandaşlarla sohbet etti.

Erhan Bulut, hazırladıkları projeyle en ücra noktadaki insana ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Fedakar öğretmenlerin katkılarıyla köylerde de kütüphaneler oluşturulduğunu ifade eden Bulut, şöyle konuştu:

KİTAP OKUMANIN ÖNEMİ

"Burada Türkiye'ye örnek olacak bir proje var. Köy bakkalında oluşturulan bir kütüphaneyi çok önemsiyoruz. Vatandaşlarımız burada bir araya geldiğinde kitap okuyor. Kitap okuma, özellikle çocuklara bir hedef koyacaktır. Cep telefonu ve televizyondan uzak tutacaktır. Kitap okuma aile içerisinde bir sistematik yapıyı beraberinde getirecektir. İnsanları bir araya getirecektir. Köydeki vatandaşlarımızın kış aylarında özellikle bu boş zamanlarını kitap okuyarak değerlendirmelerini istiyoruz. Bunu fırsata çevirmek istiyoruz."





ÖRNEK OLDULAR

Projenin öncüsü sınıf öğretmeni Yasemin Afacan ise bakkalda kurdukları kitap köşesiyle ilgili güzel dönüşler aldıklarını anlatarak, "Atık malzemelerden, küçük bir kütüphane oluşturduk. Şu an bizler bölgede örnek olduk. Hatta diğer köyler bizden öneriler almaya başladılar. İnşallah bu çalışmamız büyüyerek başka projelerle devam eder." ifadelerini kullandı.