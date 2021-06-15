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    Armada Kitap ve Sahaf Festivali için geri sayım

    Armada Kitap ve Sahaf Festivali 16 Haziran’da başlıyor.
    • Haber Merkezi
    • 15.06.2021 - 12:06
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    Armada Kitap ve Sahaf Festivali için geri sayım

    Kitap ve Sahaf Festivali Armada AVM otopark alanında 16-30 Haziran tarihleri arasında Eylül Fuar tarafından düzenleniyor.

    Her sene gerçekleştirilen fakat pandemi nedeniyle ara verilen festival tekrar başlıyor. Pek çok okura ve yazara ev sahipliği yapan kitap ve sahaf festival 16 Haziran'da başlıyor.

    Armada Kitap ve Sahaf Festivali için geri sayım #1

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