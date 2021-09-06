Arşivden Yaşar Kemal söyleşisi: Edebiyatımızla bedel ödedik

2011'de verdiği bir söyleşide açıklamalarda bulunan büyük yazar Yaşar Kemal, edebiyatımızla büyük bedeller ödediğini söyledi.

Türk edebiyatının usta yazarı Yaşar Kemal denilince İnce Memed romanı akla gelir. Yazarın pek çok romanı, hikayesi mevcut. Ama İnce Memed'i ayrı bir yere koymak lazım.

Yaşar Kemal'in yıllar önce verdiği bir söyleşide söyledikleri hala okurların hafızasında:"Biz inatla bu topraklarda yaşanan acıların, özlemlerin sesi olmaya uğraştık."

"HALK DİLİ EDEBİYATINDAN ÇOK YARARLANDIM"

Kemal, yaratıcılığın önündeki en büyük engellerden birinin Batı taklitçiliği olduğunu vurgulayarak, "Ben halk dili ve edebiyatından çok yararlandım. Bizim temelimiz kendi kültürümüzdür."





"BEDELLER ÖDEDİK"

'Biz edebiyatımızla inatla yaşama sarıldık. Biz inatla bu topraklarda yaşanan acıların, özlemlerin sesi olmaya uğraştık. Bunun için de çoğumuz bedel ödedik.'' demişti.