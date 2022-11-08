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    Artan kitap fiyatları okuyucu sayısını düşürdü

    Son zamanlarda artan kitap satış fiyatı okurları da etkiledi. Buna göre yeni kitap alacak parası olmayan okurların sayısında düşüş söz konusu.
    • Haber Merkezi
    • 08.11.2022 - 10:42
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    Artan kitap fiyatları okuyucu sayısını düşürdü

    Kağıt, baskı, kırtasiye ve telif maliyetleri arttı. 400 sayfalık bir kitaptan 2 bin 200 adet basmanın maliyeti 11 ay önce 9 bin 500 lira civarındayken, bu rakam bugünlerde 26 bin liraya kadar yükseldi.

    Yayınevlerini sadece artan maliyetler değil düşen kitap satışları da olumsuz etkiliyor. Kitap fiyatlarına en az yüzde 20 zam gelmesi bekleniyor.

    Türkiye Yayıncılar Birliği Genel Koordinatörü Cemran Öder, "Küresel kağıt krizi var tüm dünyada yaşanan. Türkiye'deki yayıncılar döviz kurları ile mücadele ediyorlar. Yüde 120 maliyet söz konusu" dedi.

    Artan kitap fiyatları okuyucu sayısını düşürdü #1

    "Kitap satışları düşmüş durumda"

    Öder, "Kitap satışları da düşmüş durumda, nisandan bu yana düşüş var. Kitap üretiminde de düşüş var. Eğer istenilen zam olmazsa yıl sonuna doğru bazı yayınevlerinin kapanabileceği tehlikesi var. Küçük, orta ölçekli yayıncıların hayatlarını devam etmesi ve aynı kalitede yazarlarını koruması çok zor görünüyor, kapanmalar olabilir" diye konuştu.


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