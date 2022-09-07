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    Arthur Asa Berger’in Kültür Eleştirisi kitabında kültür kavramları

    Yazar Arthur Asa Berger’in Kültür Eleştirisi -Kültürel Kavramlara Giriş kitabı, kültürün ne olduğu ve buna dair kavramları açıklığa kavuşturuyor.
    • Haber Merkezi
    • 07.09.2022 - 10:33
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    Arthur Asa Berger’in Kültür Eleştirisi kitabında kültür kavramları

    İletişim alanının önde gelen profesörlerinden Arthur Asa Berger’in Kültür Eleştirisi, kültür kavramına dair netlik kazanmak isteyen herkesin ve özellikle öğrencilerin, deyim yerindeyse, imdadına koşuyor.

    Edebiyat teorisinden Marksizme, psikanalizden göstergebilim ve sosyolojiye kadar pek çok kavram bu çalışmada son derece sade ve anlaşılır bir dille çok sayıda örnekle anlatılıyor.

    Arthur Asa Berger’in Kültür Eleştirisi kitabında kültür kavramları #1

    Sayfa: 232

    Eserin amacı

    Kitabın meramı yazarın şu sözlerinde de ifade buluyor: “Etrafınızdaki dünyayı farklı görmeye başladığınızda ya da bu kitapta öğrendiklerinizi medyaya, politikaya, sanata, popüler kültüre ve gündelik yaşamın çeşitli yönlerine uygulayabileceğinizi düşündüğünüzde bu yapıt amacına ulaşmış olacaktır.”


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