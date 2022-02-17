Arthur Rimbaud: Ateşi Çalan Şair kitabında, şairin hayatına dair notlar

N. Toygar Ateş’in yazdığı Arthur Rimbaud: Ateşi Çalan Şair kitabı, usta şairin hayatına odaklanıyor.

Modern şiirin başlangıcı olarak kabul edilen, kendisinden sonra gelen pek çok önemli ismi etkilemiş, Fransız şiirinin isyankâr çocuğu Arthur Rimbaud’un hayatı da şiiri gibi bir meydan okumadır.

Bu kitapta; "Hayatının ilk yarısında kasabanın dâhi öğrencisi, dünya şiirinin kâhin şairi ve Verline’in büyük aşkı; ikinci yarısında ise dizginlenemez yürüyüşçü ve Afrikalı tüccar olan Arthur Rimbaud’nun otuz yedi yıllık çalkantılı yaşamına tanıklık ediyoruz…"

TEKİNSİZ AYAK İZLERİ

19. yüzyılın yoksul ve isyankâr sokaklarında, zengin ve tutkulu sözcüklerle sembol yüklü bir karabulut gibi dolaşan büyük şair Arthur Rimbaud’nun tekinsiz ayak izlerinin anekdotudur bu kitap.

Topluma ve entelektüel camiaya ısınamayan bir uyumsuz, yersiz yurtsuz bir yürüyüşçüdür o. Şiiri çok genç yaşlarda şehirde bırakıp sokaklardan çöllere geçse de yazdıkları edebiyat tarihinin akışını değiştirecek kadar özgün ve ateşliydi.

Sayfa: 112

BİR HAYALPERESTİN ZORLUKLARI

Bir hayalperestin sınırları zorlayan yaşamına tanıklık etmek; özgürlük, tutku, aşk, acı, uyumsuzluk, delilik, dâhilik ve birçok şeyi derinden hissetmenizi sağlayacak.