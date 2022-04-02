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    Artvin’de öğrencilerden okumaya dikkat çekmek için oku yazısı

    Artvin’de kitap okuma alışkanlığına dikkat çekmek ve arttırmak amaçlı, öğrenci, öğretmen ve velilerden oluşan 230 kişi bedenleriyle "oku" yazdı.
    • İHA
    • 02.04.2022 - 16:24
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    Artvin’de öğrencilerden okumaya dikkat çekmek için oku yazısı

    Artvin’in Şavşat ilçesinde 58. Kütüphaneler haftası etkinlikleri kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kitap okuma etkinliği düzenlendi. Kitap okuma alışkanlığını arttırmak ve geliştirmek amaçlı, Atatürk Ortaokulu öğrenci, öğretmen ve velilerden oluşan 230 kişi okul bahçesinde bir araya geldi.

    Daha önceden hazırlanan ‘oku’ yazılı Kareografide kitaplarını okuyarak bedenleriyle oku yazdılar. Kütüphaneler ve kitabın önemine vurgulamak amaçlı yapılan etkinlik büyük beğeni toplarken dev oku yazısı havadan görüntülendi.

    Artvin’de öğrencilerden okumaya dikkat çekmek için oku yazısı #1

    Artvin’de öğrencilerden okumaya dikkat çekmek için oku yazısı #2

    Artvin’de öğrencilerden okumaya dikkat çekmek için oku yazısı #3

    Artvin’de öğrencilerden okumaya dikkat çekmek için oku yazısı #4

    OKUMANIN ÖNEMİ

    İlce Milli Eğitim Müdürü Erkan Evran burada yaptığı açıklamada, "Okumanın önemini anlatmaya gerek yok. Ama ben şunu ifade etmek istiyorum, okullarımızdan kütüphanesiz okul kalmasın projesiyle okullarımızda kütüphane oluşturduk. Toplamda kütüphanelerimizde 10 bin üzerinde kitap var. Bunu öğrenci başına 20 kitap olmak üzere başlattığımız kampanya ile devam ettiriyoruz. Bu sayıyı daha arttırıp öğrencilerimize kitap okumaya teşvik etmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.


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