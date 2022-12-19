Petrol
79.49
0.57%
Euro
19.7952
0.15%
Dolar
18.6528
0.00%
Altın
1.076
0.18%
Borsa
5370
0.00%
Bitcoin
318.067
-0.19%
BTXN Coin
6.98
-0.28%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Bulutlu 8 C

    Arzu Erkan'dan İnsan olmaya dair haller: Kendimle Karşılaşmalar

    Arzu Erkan'ın yazdığı Kendimle Karşılaşmalar, ruh sağlığı üzerinde çalışan ya da ruh sağlığı alanında hizmet veren herkes için ileri okumalar yapmaya, yaşananlara başka gözlerle bakmaya alan açacak.
    • Haber Merkezi
    • 19.12.2022 - 14:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Arzu Erkan'dan İnsan olmaya dair haller: Kendimle Karşılaşmalar

    Hiçbir yere ait hissedemeyenlerin, şiddete maruz bırakılanların, hayatta kalanların, geride kalanların, umudunu kaybedenlerin, neşesi çalınanların, yetinemeyenlerin ve mutluluğu arayanların hikayelerinden yola çıkan Psikiyatr Arzu Erkan, okurlarına geniş ve içten bir yaşam kılavuzu sunuyor.

    Empati, haset, öfke, keder, umut, aşk, cinsellik ve bize dair birçok duygunun temeline yolculuk edeceğiniz bu kitapta sizi pek çok karşılaşma bekliyor. Zor ama belki de artık zamanı gelmiş bir karşılaşma.

    Yaşamdaki en önemli hatta tek önemli şeyin kendimiz olduğuyla ilgili hiç durmaksızın yeni argüman üretilen günümüz kişisel gelişim furyasının içinde gerçekten dönüp kendimize bakabiliyor muyuz?

    Başka yaşamlardan, farklı insanlardan bir şeyler öğrenmeye, onlara saygı duymaya açık mıyız? Başkalarına kulak veriyor muyuz?

    Dinlesek bile laf olsun diye; yargılamak, acımak, açık aramak için ya da başka gizli ajandalarla mı dinliyoruz?

    İnsanın kendine bakması, kendini olduğu gibi görmesi, kendini anlaması ve giderek kendiyle barışması çokça çaba ve zaman gerektiren, üzerine çalışılması gereken bir süreç…

    Arzu Erkan dan İnsan olmaya dair haller: Kendimle Karşılaşmalar #1

    Farkındalık kazanmak

    Psikiyatr Arzu Erkan Kendimle Karşılaşmalar adlı kitabıyla bu yolda bir adım atmamız için elimizden tutuyor.

    Okurlarına bambaşka yaşamlara ve yaşamın bambaşka boyutlarına bakma fırsatı vererek insanlığın türlü halleri üzerine düşünmek ve nihayetinde daha derin bir farkındalık kazanmak için bir ışık yakıyor.

    Arzu Erkan dan İnsan olmaya dair haller: Kendimle Karşılaşmalar #2

    Sayfa: 280

    Öyküler ve anekdotlar

    Bu kitabın içinde yer alan öykü ve anekdotlar, yıllar süren eğitimlerden, psikiyatri, psikoloji, sosyoloji, psikoterapi alanındaki bilimsel araştırma ve yayınlardan, beni sanatla buluşturan eserlerden; akademik, mesleki ve yaşamsal deneyimlerden, türlü tanıklık ve gözlemlerden süzülüp meydan geldiler.


    Mersin'de iş kazası geçiren moto kurye: Beni tazminat verip göndermeye çalıştılar
    3. Sayfa

    Mersin'de iş kazası geçiren moto kurye: Beni tazminat verip göndermeye çalıştılar

    Aslı'nın Yatırım Stratejisiyle Kazanç Kaçınılmaz!
    Advertorial

    Aslı'nın Yatırım Stratejisiyle Kazanç Kaçınılmaz!

    Tunceli'de karşılarına ayı çıkan dağcıları Kangallar korudu
    3. Sayfa

    Tunceli'de karşılarına ayı çıkan dağcıları Kangallar korudu

    Görüş Bildir