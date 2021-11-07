Aşk ve kendini buluş serüveni: Felaketin Hatırası

Aşk ve kendini buluş serüveni: Felaketin Hatırası

Okurların büyük bir heyecanla beklediği Betül Kılıç’ın yeni romanı Felaketin Hatırası, bir aşk ve kendini buluş serüvenine davet ediyor.

Felaketin Hatırası, bir aşk ve kendini buluş serüvenine davet ediyor. Güçlü satırlarıyla okuru 13. yüzyılda tarihsel bir yolculuğa çıkartan kitap, dönemin politik atmosferini de anlatıyor.

Felaketin Hatırası, Venedikli bir tüccar olan Lorenzo’nun aşkı ve dini arasında seçim yapmak zorunda kalmasını anlatıyor.

Bir insanın aşkı uğruna yapabileceği fedakârlıkları tarihten kesitlerle başarılı bir şekilde harmanlayan Betül Kılıç, okuyucularına mistisizmin ve sufiliğin kapılarını aralıyor.

KARANLIK BİR ATMOSFER

Betül Kılıç’ın Felaketin Hatırası kitabı 13.yüzyılın karanlık atmosferiyle dönemin iktidar savaşları ve entrikalar eşlik ediyor. Lorenzo’nun hikayesini Betül Kılıç’ın güçlü kaleminden okurken, tarihe ve insan soyuna başka bir gözle bakacaksınız.

POLİTİK VE MİSTİK ÖĞELER

Betül Kılıç, politik ve mistik ögelerle bezeli yeni romanında bir on üçüncü yüzyıl aşk hikâyesi anlatıyor.

Felaketin Hatırası, Venedikli tüccar Lorenzo ve onun hayatına yön veren aşkından hareketle farklı dinlerden ve devletlerden olma hallerine, aşk uğruna göze alınanlara, insanın sınırlarından varlık-hiçlik tartışmalarına uzanan masalsı bir anlatı sunuyor.

EGEMENLİK ÇALIŞMALARI

Ferlaketin Hatırası, Anadolu tarihindeki egemenlik çatışmaları ve işgaller, saray entrikaları ve bu entrikaların halka yansımaları hakkında gerçeğe dayalı kesitler sunarken; dönemin hâkim inanışlarına, sufiliğe, büyü ve büyücülere dair de pek çok anekdot aktarıyor.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com