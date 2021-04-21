Aşkın ve yemek yapma tutkusunun iç içe geçtiği Thuy'un romanı

Kitapları dünya çapında milyonlarca okurla buluşan ve otuzu aşkın dile çevrilen ödüllü yazar Kim Thúy’un dokunaklı romanı Duygularını Pişiren Kadın: Man, Kafka Kitap logosuyla raflarda yerini aldı.

Duygularını Pişiren Kadın: Man, bir yere ait hissetmeyenlerin birine ait hissetmekte de zorlandığını; nihayetinde binbir güçlükle hayata tutunanların mutlu olmak konusundaki ayak direyişini şiirsel bir anlatımla ele alıyor.

Romanın başkarakteri Mãn’ın doğduğu topraklardan, Vietnam’dan Kanada’ya uzanan öyküsünde aşk ve yemek yapma tutkusu, hüzün ve umutla iç içe geçiyor.

Kafka Kitap, daha önce Ru adlı romanını yayımladığı Vietnam doğumlu Kanadalı yazar Kim Thúy’un dikkat çeken bir başka romanını, Duygularını Pişiren Kadın: Man’ı Özlem Altun’un çevirisiyle edebiyatseverlere sunuyor.

ÖDÜLLÜ YAZAR

1968’de Vietnam’da doğan, on yaşındayken Vietnam’dan ayrılarak ailesiyle birlikte Kanada’ya yerleşen Kim Thúy, 2010 Genel Valilik Edebiyat Ödülü de dahil olmak üzere pek çok ödüle layık görüldü ve 2018’de Alternatif Nobel Ödülü’nün dört adayı arasında yer aldı.

Kim Thuy

PEK ÇOK DİLE ÇEVRİLDİ

Kitapları otuzu aşkın dile çevrilen Thúy, Duygularını Pişiren Kadın: Man adlı romanında, başkarakter Mãn’ın, kendisininki gibi Vietnam’dan Kanada’ya uzanan öyküsünü anlatıyor.

KİM THUY HAKKINDA...

1968’de Vietnam’da doğdu. On yaşındayken, medyanın tekne insanları dediği bir mülteci dalgasıyla Vietnam’dan ayrıldı ve ailesiyle birlikte Quebec’e yerleşti.

Üniversitede çeviribilim ve hukuk okuyan yazar, terzilik, çevirmenlik, avukatlık, restoran işletmeciliği gibi farklı işler yaptı.

Montreal’de yaşayan Thúy, 2010’da Genel Valilik Edebiyat Ödülü de dahil olmak üzere pek çok ödüle layık görüldü ve 2018’de Alternatif Nobel Ödülü’nün dört adayı arasında yer aldı.

Kitapları dünya çapında milyonlarca okurla buluşan ve otuzu aşkın dile çevrilen yazarın Vi adlı romanı da Kafka Kitap'ın yayın programında yer almaktadır.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com